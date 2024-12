Biennale d’architecture de Venise 2025: voici les architectes retenus pour représenter le Maroc

Le Maroc sera représenté à la 19ème Biennale d’architecture de Venise par le projet «Materiae Palimpsest», conçu par les deux jeunes architectes Khalil Morad El Ghilali et El Mehdi Belyasmine. Ce projet novateur propose une expérience immersive où tradition et innovation se rencontrent, explorant l’art de la construction en terre tout en revisitant le concept d’intelligence collective.

Khalil Morad El Ghilali, enseignant à l’École nationale d’architecture de Marrakech, est à la tête de l’Atelier BE, un cabinet interdisciplinaire fondé en 2019 où il explore les liens entre architecture, climat, écologie et nouvelles technologies. Quant à El Mehdi Belyasmine, fondateur du studio d’architecture et de design Belyas & Co et diplômé d’institutions prestigieuses comme l’ETH Zurich (Suisse) et l’ULB La Cambre Horta (Belgique), il met son expertise internationale au service de projets innovants, alliant design créatif et solutions numériques pour des architectures durables.

Lire aussi : La Biennale de Dakar met le design marocain à l’honneur

Le projet a été sélectionné dans le cadre d’un concours national d’architecture, dont le jury était dirigé par Mehdi Qotbi, président de la Fondation nationale des musées. Le concours portait sur la conception et l’aménagement de l’exposition du pavillon marocain, en accord avec la thématique générale de la Biennale et celle de l’architecture de terre. Inspirée des pratiques vernaculaires, cette approche met en avant l’utilisation de matériaux locaux et durables, associant résilience, esthétique et harmonie avec l’environnement naturel et culturel.