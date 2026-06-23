«Bangoro»: Mohamed Jbara fait dialoguer le Gnaoua et les musiques du monde

Compositeur et arrangeur reconnu pour son aptitude à faire dialoguer les univers artistiques, Mohamed Jbara est à l’origine de Bangoro, une nouvelle création musicale qui fait de la rencontre des cultures son principal moteur. À travers ce projet de fusion, les rythmes ancestraux du Gnaoua marocain entrent en résonance avec des sonorités contemporaines venues d’horizons multiples.

Pour donner corps à cette vision, Jbara orchestre la rencontre entre le Maâlem Ayoub El Ayady et l’artiste Marlon, réunis dans une œuvre qui dépasse les frontières géographiques et esthétiques. Cette démarche collaborative se prolonge dans le registre visuel grâce au travail du cinéaste et photographe Achraf Maadadi, chargé de traduire en images cet univers musical métissé.

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Sous la direction artistique de Jbara, l’héritage gnaoui se réinvente sans perdre son essence. Les sonorités profondes du guembri et les rythmiques envoûtantes des qraqeb dialoguent avec des arrangements contemporains nourris d’influences diverses. De cette fusion naît une œuvre à la fois enracinée dans le patrimoine marocain et ouverte sur le monde, où la tradition devient un langage universel capable de toucher des publics de toutes origines.

Plus qu’une expérience artistique, Bangoro se veut un manifeste en faveur de la rencontre des cultures et de la circulation des imaginaires. Le travail visuel d’Achraf Maadadi accompagne cette ambition en proposant une relecture contemporaine des codes esthétiques marocains. Images, sons et symboles s’y conjuguent pour créer une immersion où mémoire et innovation coexistent sans rupture.

En faisant dialoguer l’héritage gnaoui avec des influences venues des quatre coins du monde, le collectif affirme une même ambition: inscrire la culture marocaine dans une dynamique de rayonnement international tout en nourrissant un échange fécond avec les grandes traditions musicales de la planète.