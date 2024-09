À Bruxelles, le Manneken-Pis s’habillera à la marocaine pour célébrer les liens culturels entre le Maroc et la Belgique

Deux jours durant, Bruxelles accueillera le festival Folklorissimo, qui célébrera cette année les liens culturels entre le Maroc et la Belgique. Cet évènement marquera ainsi les 60 ans de la signature entre les deux pays des accords qui ont permis l’arrivée, dans les années 1960, des premiers travailleurs marocains en Belgique.

Le week-end du 21 septembre, la Grand-Place de Bruxelles célébrera plus d’un demi-siècle de mélange de cultures et de traditions. Au programme, annoncent les organisateurs: une ambiance conviviale et festive pour découvrir les racines diverses de Bruxelles et la richesse de son folklore à travers un grand défilé, des concerts, des jeux et des célébrations traditionnelles.

Le 22 septembre sera marqué par un grand défilé, le BXL’Marbel, qui traversera la capitale (sans voitures ce jour-là) du Canal jusqu’au centre-ville. Le parcours sera marqué par des performances musicales organisées dans des lieux emblématiques de Bruxelles, tels que l’Ancienne Belgique, la Grand-Place et le Beursschouwburg.

Particularité du festival, la célèbre statue du Manneken Pis sera habillée pour l’occasion de divers costumes traditionnels marocains. Une façon aussi originale que poétique d’intégrer le patrimoine marocain dans le folklore bruxellois.