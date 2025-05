À Bakou, la princesse Lalla Hasnaa visite le Festival international du tapis d’Azerbaïdjan

Organisé dans le cadre historique de la ville ancienne d’Icherisheher, le Festival international du tapis d’Azerbaïdjan met à l’honneur l’un des arts les plus emblématiques de l’identité azerbaïdjanaise, celui du tissage de tapis, inscrit en 2010 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

À son arrivée, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, invitée d’honneur du Festival, a été saluée par M. Emin Mammadov, artiste émérite et président du conseil d’administration d’Azerkhalcha, établissement dédié à la préservation et à la promotion du tissage de tapis azerbaïdjanais et M. Rufat Mahmud, maire de la ville ancienne Icherisheher, en présence de l’ambassadeur du Maroc en Azerbaïdjan, M. Mohamed Adil Embarch, et du directeur général de la Maison de l’Artisan, M. Tarik Sadik.

À cette occasion, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a visité les pavillons de pays participants au festival, notamment le Kazakhstan, le Turkménistan, l’Ouzbékistan, le Pakistan et le Tatarstan.

Son Altesse Royale a aussi effectué une visite au Centre des arts traditionnels azerbaidjanais, qui oeuvre en faveur de la préservation et du développement des arts et de l’artisanat traditionnels de l’Azerbaïdjan, en formant de jeunes artistes-artisans talentueux et créatifs dans des métiers tels que la céramique, le batik, la bijouterie et la sculpture sur bois.

Par la même occasion, Son Altesse Royale a assisté aux différentes étapes de tissage et de traitement des tapis, avant d’assister aux tissages de tapis représentant les diverses régions de ce pays d’Asie occidentale, qui se distinguent par leur grande variété, leur mode de tissage et leur composition, les figures géométriques utilisées, la subtile harmonie dans le jeu des couleurs, la richesse de leur ornementation et le caractère singulier et la finesse des détails de chaque exemplaire.

Par la suite, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a suivi des explications, présentées par la designer Narjis Asgarova, sur la création digitale «Zaman» (Time), destinée à la promotion de la culture azerbaïdjanaise dans un style moderne, tout en donnant vie à l’architecture de l’ancien Icherisheher et aux riches motifs ornementaux des tapis locaux.

Cette exposition numérique, qui invite le public à un voyage infini dans le temps, est consacrée au 25ème anniversaire de l’inscription des monuments d’Icherisheher sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et au 15ème anniversaire de l’inscription de l’art traditionnel du tissage de tapis azerbaïdjanais sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité de l’UNESCO.

À travers des expositions, des expériences interactives et des programmes éducatifs, le Festival international du tapis d’Azerbaïdjan se veut un événement de haute facture qui vise à rendre hommage aux maîtres artisans, véritables dépositaires d’un savoir-faire précieux transmis de génération en génération. Il tend aussi à perpétuer les traditions ancestrales qui occupent une place cruciale dans le paysage culturel et artistique de l’Azerbaïdjan.