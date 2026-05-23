Moulay Rachid et Lalla Meryem président la cérémonie de remise des prix de la 50ème édition du Trophée Hassan II et de la 29ème édition de la Coupe Lalla Meryem de golf

Le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Meryem lors de la cérémonie de remise des prix aux vainqueurs.

L’organisation de la 50ème édition du Trophée Hassan II de golf et de la 29ème édition de la Coupe Lalla Meryem revêt une forte portée symbolique. Elle s’inscrit dans la dynamique sportive soutenue que connaît le Maroc, sous l’impulsion du roi Mohammed VI.

Ces deux événements sportifs, qui ont fait du Maroc une destination golfique de référence, accueillent chaque année l’élite mondiale du golf masculin et féminin, participant ainsi au rayonnement international de Rabat et confortant la vision royale visant à consacrer Rabat Ville-Lumière, Capitale marocaine de la culture.

À leur arrivée au Royal Golf Dar Es-Salam, le prince Moulay Rachid, président de la Fédération royale marocaine de golf (FRMG) et de l’Association du trophée Hassan II de golf (ATH), et la princesse Lalla Meryem, ont passé en revue une section des Forces auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être salués par le ministre de l’Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le ministre délégué auprès de la ministre de l’Économie et des Finances, chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Leurs altesses royales ont également été saluées par Fayçal Laraichi, président du Comité national olympique marocain, Mohamed Yacoubi, wali de la région Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, Rachid El Abdi, président du Conseil régional, Fatiha El Moudni, présidente du conseil communal de Rabat, et Adil El Atrassi, président de l’arrondissement Souissi.

Le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Meryem ont aussi été salués par Mostafa Zine, vice-président de la FRMG et vice-président délégué de l’ATH, Hassan Mansouri, vice-président de la FRMG et vice-président délégué de l’ATH, Abderrahman Bouftas, président du club Royal Golf Dar Es-Salam et membre du conseil d’administration de l’ATH, Azeddine Benmoussa, conseiller du président de l’ATH, Ali Bensouda, trésorier général de la FRMG et de l’ATH, et Michel Besancenay, coordinateur général du Trophée Hassan II de Golf et de la Coupe Lalla Meryem.

Ensuite, le prince Moulay Rachid et la princesse Lalla Meryem ont regagné la tribune d’honneur, où ils ont été salués par Miller Brady, président du PGA Tour Champions et Tom Phillips, président directeur général du «Ladies European Tour», avant d’assister aux derniers coups pour atteindre l’ultime trou «All Raven».

Au terme de ces deux compétitions, leurs altesses royales ont présidé la cérémonie de remise des Prix, au cours de laquelle le vice-président de la FRMG et vice-président délégué de l’ATH, Mostafa Zine, a prononcé une allocution dans laquelle il a affirmé que cette cérémonie venait clore une semaine de compétition intense, où le fair-play a été exemplaire du début jusqu’à la fin.

De leur côté, Miller Brady, président du PGA Tour Champions et Tom Phillips, président directeur général du «Ladies European Tour», ont tenu à exprimer leur profonde gratitude au roi Mohammed VI et leurs sincères remerciements au prince Moulay Rachid et à la princesse Lalla Meryem pour l’hospitalité généreuse et l’accueil chaleureux réservé aux participants au Trophée Hassan II de golf et à la Coupe Lalla Meryem et aux différents invités, notant que ces deux tournois majeurs, qui se sont déroulés dans une ambiance empreinte de fair-play et de haute compétition, ont permis également aux participants de découvrir la richesse de la culture marocaine.

Leurs Altesses Royales ont, par la suite, remis le Prix Pro-AM Hassan II Kids Cup by First Tee à l’équipe composée de Loualid Lina (AM), Mernissi Salim (AM), Bouchaar Imrane (AM) et Willie Wood (Pro), ainsi que le Prix Pro-AM du Trophée Hassan II de golf et de la Coupe Lalla Meryem à l’équipe composée de Mohamed Hassan Bensalah (AM), Hafid Debbarh (AM), Saad Nejjai (AM), Steven Alker (Pro) et Alexandra Fosterling (Pro).

Après l’annonce des vainqueurs, la princesse Lalla Meryem a remis le Grand Prix de la Coupe Lalla Meryem à la gagnante de la 29ème édition, la Canadienne Anna Huang. Par la suite, le prince Moulay Rachid a remis le Grand Prix du Trophée Hassan II de golf à l’Australien Scott Hend, vainqueur de la 50ème édition. Leurs Altesses Royales ont ensuite posé pour une photo souvenir avec les deux vainqueurs.

À cette occasion, l’Australien Scott Hend, vainqueur du Trophée Hassan II, la Canadienne Anna Huang, victorieuse de la Coupe Lalla Meryem, et les jeunes gagnants de la Kids Cup by First Tee ont exprimé leurs chaleureux remerciements au Roi, au prince Moulay Rachid et à la princesse Lalla Meryem pour cette belle manifestation sportive, qui a été une vraie réussite, faisant part de leur immense honneur d’avoir pris part à la 50ème édition du Trophée Hassan II et à la 29ème édition de la Coupe Lalla Meryem.

Fondé en 1971 par feu Hassan II, le Trophée Hassan II de golf a atteint cette année le seuil hautement symbolique de sa 50ème édition. À son origine se trouve une vision fondatrice: faire du golf un vecteur de rayonnement pour le Maroc, tout en inscrivant le Royaume dans une dynamique sportive internationale fidèle à ses repères historiques et culturels.

Aujourd’hui, cette vision s’inscrit pleinement dans la dynamique impulsée par le roi Mohammed VI, qui a permis au Royaume d’affirmer sa place sur la scène internationale, en érigeant le sport en moteur concret du développement.

Le Trophée Hassan II, qui fait partie depuis 2023 du circuit PGA Tour Champions, incarne aussi la passion et la grandeur du golf et s’impose aujourd’hui comme l’un des événements les plus prestigieux du monde golfique.

De même, la Coupe Lalla Meryem, créée en 1993 à l’initiative de feu le roi Hassan II, et l’une des étapes du Ladies European Tour depuis 2010, illustre depuis trois décennies l’excellence sportive au féminin. Elle constitue bien plus qu’un simple tournoi de golf: elle représente un véritable écrin pour accueillir chaque année l’élite mondiale du golf féminin.