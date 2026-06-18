Après plus de 8 ans et 36 pays africains traversés à vélo, Youssef Sahsah est de retour à Laâyoune

Huit ans et demi après avoir enfourché son vélo pour quitter Laâyoune, Youssef Sahsah est de retour là où tout a commencé. Parti en janvier 2018 avec des moyens modestes mais une détermination sans faille, il achève aujourd’hui une aventure exceptionnelle qui l’a conduit à travers de nombreux pays africains.

Son retour dans sa ville natale marque l’aboutissement d’un périple hors norme. Mais au-delà des milliers de kilomètres parcourus, c’est surtout un homme transformé qui rentre chez lui. De ce long voyage à travers le continent, Youssef rapporte bien plus que des souvenirs: une nouvelle compréhension de l’Afrique, des autres et de lui-même.

Pour ce jeune, l’Afrique n’a jamais été une simple destination. Elle représentait avant tout une promesse de rencontres, d’apprentissage et de découverte de soi. Son périple l’a conduit à travers 36 pays africains, lui offrant une immersion unique dans la diversité des peuples, des cultures et des modes de vie du continent.

Depuis son enfance à Laâyoune, Youssef nourrit une fascination pour les grands espaces et les horizons lointains. Mais contrairement à de nombreux voyageurs qui choisissent d’autres continents pour leurs aventures, il a préféré tourner son regard vers le sud. «J’ai choisi de découvrir l’Afrique, un continent souvent méconnu malgré sa richesse humaine et culturelle», déclare-t-il.

Avant même de franchir les frontières du Royaume, le jeune aventurier a entrepris un long voyage à travers les différentes régions du Maroc. Une manière, selon lui, de mieux comprendre la diversité culturelle de son propre pays avant d’explorer celle du reste du continent. Cette première étape lui a servi de préparation à une aventure bien plus ambitieuse.

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«Traverser l’Afrique m’a permis de découvrir les coutumes de nombreux peuples, leurs modes de vie et leurs valeurs humaines», affirme-t-il. «Partout où je suis passé ou presque, j’ai été accueilli avec chaleur et générosité», ajoute-t-il.

La route, cependant, n’a pas été de tout repos. Entre les longues journées sous la chaleur écrasante du désert, les maladies, les périodes de solitude, les difficultés administratives et parfois même la fermeture de certaines frontières, les obstacles ont été nombreux.

Au moment de son départ de Laâyoune, Youssef ne disposait pourtant que d’un budget limité. Il avait réussi à réunir difficilement 10.000 dirhams avant de prendre la route. Malgré ces contraintes, il affirme avoir découvert la plus grande richesse de son voyage dans les gestes de solidarité rencontrés tout au long de son parcours. «L’accueil des populations locales m’a confirmé que la solidarité demeure l’une des plus belles forces du continent africain», souligne-t-il.

Avec le temps, son aventure a commencé à dépasser les frontières des pays traversés. Sans moyens extraordinaires ni exploit sportif recherché, Youssef est devenu une figure connue dans plusieurs régions d’Afrique, où son histoire a inspiré de nombreux jeunes. «J’ai rencontré beaucoup de personnes qui m’ont dit que mon parcours leur donnait envie de croire en leurs rêves», raconte-t-il.

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Le message qu’il souhaite transmettre aujourd’hui est simple: la persévérance peut ouvrir des chemins insoupçonnés. «Avec suffisamment de détermination, aucun rêve n’est inaccessible. Tout commence par un premier pas», assure-t-il.

À mesure qu’il se rapprochait du Maroc, un autre sentiment s’est imposé à lui. Son retour ne représentait pas uniquement la fin d’un voyage géographique, mais également un retour vers lui-même. «Je ne rentre pas seulement dans mon pays. Je reviens aussi vers moi-même et vers la chaleur de ma patrie», confie-t-il.

Désormais revenu à Laâyoune, Youssef Sahsah entend partager cette aventure avec le grand public. Il travaille actuellement sur un documentaire baptisé «The African Dream», qui retrace son périple à travers le continent. «Ce projet vise à offrir une image lumineuse du Maroc tout en contribuant à déconstruire certains clichés persistants sur l’Afrique», explique-t-il. «L’Afrique mérite d’être racontée autrement, à travers ses peuples, ses solidarités et ses réussites», conclut-il.