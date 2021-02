© Copyright : le360

Une nouvelle manifestation a eu lieu, vendredi 26 février 2021, à Fnideq. Les habitants continuent de revendiquer des alternatives à la contrebande après la fermeture du passage frontalier avec Sebta. Reportage.

Des habitants de la ville de Fnideq ont manifesté, hier vendredi 26 février 2021, devant le siège de la commune de cette petite localité du Nord, jouxtant le préside occupé de Sebta.

Pour ces nouvelles manifestations, des slogans à caractère social et économique ont été scandés par les manifestants et surtout les manifestantes, ces centaines de femmes qui vivaient de la contrebande. Tous revendiquent une alternative après la fermeture des frontières depuis plusieurs mois.

Dans des témoignages pour Le360, les habitants de Fnideq affirment que la "Diwana" (douane, en référence au poste frontalier) s’était imposée faute de mieux depuis des décennies. Mais à présent, ils demandent aux autorités publiques d'aider les populations à trouver des substituts à la contrebande qui constituait la principale ressource de nombre d'habitants.

"Nous demandons des usines et des investissements qui nous permettraient de travailler et de vivre dans la dignité", affirme une habitante de Fnideq. Un autre énumère le nombre, par centaines, des commerces qui ont baissé le rideau et d'autres qui ont vu leur fréquentation se réduire comme peau de chagrin (cafés, restaurants…), en raison de la fermeture du poste frontalier de Sebta.

De leur côté, les chauffeurs de taxis se plaignent d’une baisse drastique de leur activité. "Avant, il m’arrivait de faire quatre voyages par jour. Aujourd’hui, je n’en fais qu’un seul et juste pour payer le propriétaire de l’agrément", se plaint l’un d’entre eux, sachant qu’ils sont plusieurs centaines à avoir travaillé sur la ligne Fnideq depuis des années.

Des contrats pour la conversion



Les autorités publiques ont déjà répondu aux doléances des habitants de Fnideq et cela va se poursuivre dans les semaines et mois à venir. À la date du vendredi 26 février, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences (ANAPEC) affirme avoir fait bénéficier de contrats de travail à 650 personnes, essentiellement des femmes.

Ces contrats concernent des emplois, principalement dans le textile. Ces contrats s'inscrivent dans le cadre de la mise en oeuvre du programme intégré de développement économique et social de la préfecture de M’diq-Fnideq et la province de Tétouan, en particulier le deuxième axe lié au développement et la création de mécanismes pour attirer les investissements dans la zone d'activités économiques Tétouan Park, rapporte la MAP.

Il est à noter qu'une série de réunions s'est tenue, sous la supervision du wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Mohamed Mhidia, avec un groupe d'investisseurs pour les inciter à s'installer dans les zones d'activités économiques de Tétouan, Fnideq et Martil, en contrepartie d'un appui des autorités publiques et de facilités administratives et fiscales.