A la tête de l’Opération Warp Speed, le programme américain visant à développer les vaccins anti-Covid-19, Moncef Slaoui s’est exprimé sur la chaîne Medi1 TV à propos de la campagne de vaccination de masse que lancera le Royaume dans les jours à venir. Voici ce qu'il en dit.

«Je suis ébahi que le Maroc entame une campagne de vaccination générale dans les jours à venir. C’est une très bonne chose même si je ne suis pas bien au courant du vaccin qui sera administré», a déclaré Moncef Slaoui à nos confrères de Medi1 TV.

Même si cet éminent professeur reconnaît ne pas disposer d’informations précises à propos du vaccin administré au Maroc, il estime que «le ministère de la Santé marocain a pris la bonne décision». «Il n’y a pas de raison de douter de son choix», a-t-il souligné.

Moncef Slaoui est un professeur et chercheur de nationalité marocaine. Il est né le 22 juillet 1959 à Agadir. Titulaire d’un doctorat en immunologie et en biologie moléculaire préparé à l’Université Libre de Bruxelles (ULB), il est connu comme étant un spécialiste du développement de vaccins.

Moncef Mohamed Slaoui, de son nom complet, a été nommé début avril 2020, par le président américain sortant, Donald Trump, «pour faciliter et accélérer le développement, la fabrication et la distribution de vaccins, thérapeutiques et diagnostics contre le Covid-19».