© Copyright : Le360

Malgré la réouverture des établissements publics, les maisons de jeunes restent fermées. Dans ce contexte, la coalition marocaine des conseils des maisons de jeunes et les associations, pour qui la situation est incompréhensible, lancent un appel au gouvernement à travers un hashtag: "Helloudarchabab", (Ouvrez-les maisons de jeunes). Les détails.

Victimes collatérales du Covid-19, les maisons de jeunes du Royaume ont dû fermer leurs portes depuis plus d’un an maintenant. Malgré la réouverture des commerces et des écoles, ces établissements, où opèrent une multitude d’associations, n’ont toujours pas été autorisés à rouvrir. Une situation incompréhensible pour Mohamed Gliouine, le coordinateur national de la coalition marocaine des conseils des maisons de jeunes.

"Les maisons de jeunes sont fermées depuis le mois de mars (2020), soit depuis le début de l’épidémie. Aujourd’hui, nous constatons que les établissements scolaires, les crèches, les organismes de formation professionnelle, les services publics sont ouverts, mais les maisons de jeunes, elles, restent fermées" a-t-il indiqué.

Pour le coordinateur national de la coalition marocaine des conseils des maisons de jeunes, cette situation est problématique pour les jeunes qui fréquentaient les 609 maisons de jeunes à travers le Royaume.

Après avoir adressé plusieurs courriers, restés sans réponses, au gouvernement, les associations qui opèrent dans ce réseau et la coalition marocaine des conseils des maisons de jeunes ont décidé de créer le hashtag #Helloudarchabab, (Ouvrez les maisons de jeunes).

"Face à l’absence de réponses de la part de l’Etat, nous avons décidé de lancer une campagne de sensibilisation pour avoir le soutien du grand public et appeler le gouvernement à rouvrir les maisons de jeunes. Cette campagne prendra la forme du hashtag #Helloudarchabab qui sera accompagné d’une capsule vidéo", explique le coordinateur national de la coalition marocaine des conseils des maisons de jeunes.

"Les jeunes, les enfants et les étudiants ont besoin de soutien scolaire, ils ont aussi besoin de se dépenser et de se divertir à travers la musique, la création artistique, le théâtre ou encore le sport. Malheureusement, aujourd’hui, les maisons de jeunes sont toujours fermées et les jeunes sont donc condamnés à s’adonner à ses activités dans la rue" déplore Mohamed Gliouine.