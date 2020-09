© Copyright : Le360

Douar El Hajja, au quartier Takadoum, vit de durs moments après avoir été fermé et isolé du reste de Rabat suite à l'apparition d'un foyer de Covid-19.

Douar El Hajja est un quartier populaire dans lequel résident principalement des couches de population défavorisées. La fermeture partielle du quartier, en raison du Covid-19, a aggravé la situation de ses habitants.

Les principales issues du quartier sont placées sous le contrôle d'un dispositif de sécurité. De nombreuses femmes de ménage, employées par des familles du quartier Agdal, éprouvent les plus grandes difficultés à rejoindre leur lieu de travail. La semaine dernière, ces femmes et d'autres personnes ont manifesté leur colère en bravant le "blocus" et les barrières.

Seules les personnes munies d'une autorisation exceptionnelle de déplacement peuvent circuler. À tout moment, elles doivent exhiber cette autorisation, ce qui leur pèse et leur rappelle sans cesse l'isolement auquel elles sont confrontées.

«Les autorisations de circulation sont délivrées au compte-gouttes», expliquent des habitants interrogés par Le360.

Tous les métiers et commerces sont affectés par cet isolement. C’est ainsi que les taxis se plaignent du manque à gagner. Un vendeur de matelas a quant à lui exprimé son profond désarroi face à la faillite de son négoce. "Nous vivons un calvaire inédit. Le commerce a beaucoup chuté, mais je dois quand même payer 10.000 dirhams de loyer pour mes deux magasins", déplore ce commerçant.