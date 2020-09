© Copyright : love e360

KiosqueLe360. La situation épidémiologique est devenue si grave à Casablanca que le retour à un confinement total n'est plus exclu, y compris par certains officiels. La directrice régionale de la Santé met en garde contre la saturation des hôpitaux et avertit que le reconfinement est envisagé.

L’augmentation exponentielle des cas testés positifs à Casablanca devient de plus en plus inquiétante, à tel point que l’on n’exclut plus que les pouvoirs publics aient recours à un reconfinement total.

Le quotidien Al Ahdat Al Maghribia rapporte, dans son édition du lundi 15 septembre, que la directrice régionale de la Santé, n’a pas hésité à évoquer cette éventualité lors d’une déclaration accordée à 2M. Nabila Rmili a en effet souligné que face à la situation épidémiologique grave que traverse la capitale économique, un possible retour au confinement total demeure tout à fait envisageable car la ville s’est transformée en une zone de transmission collective du Covid-19.

Pis encore, ajoute-t-elle, la situation sanitaire évaluée à travers l’indicateur de reproduction (RO) du virus est devenue incontrôlable car tout un chacun serait susceptible d’être contagieux. Autant dire, poursuit-elle, que si cette situation perdure avec le même rythme des cas confirmés par jour, la capacité des hôpitaux serait totalement saturée.

Par ailleurs, les autorités locales de la préfecture de Sidi Bernoussi ont procédé, au cours de ces deux derniers jours, au bouclage du quartier Tarik, qui a connu une forte progression du coronavirus. Plusieurs rues de ce quartier ont été fermées par des barrières, au même titre que d’autres zones résidentielles, afin de circonscrire la propagation du virus.

Le quotidien Al Ahdat Al Maghribia rapporte que les autorités locales ont exhorté les habitants de ces quartiers à respecter les mesures sanitaires en vigueur. Les Caïds, les Chioukh et les Mokaddems ont arpenté les rues pour demander à la population de se prémunir contre la pandémie en veillant à porter un masque, à respecter la distanciation et à se laver les mains. Les mêmes mesures ont été prises par les autorités locales de la préfecture de Ben M’sick, qui ont installé des cordons sanitaires et sécuritaires dans les artères les plus fréquentées.

En parallèle à ces mesures, les forces de sécurité ont, ces derniers jours, durci les contrôles pour imposer aux habitants le respect du protocole sanitaire face à la propagation du virus. D’ailleurs l’on a constaté un renforcement du dispositif de sécurité dans plusieurs artères de la ville. Les forces de l’ordre n’hésitent pas à demander aux gens qui sortent inutilement de retourner chez eux, tout en étant fermes avec les contrevenants qui ne respectent pas les mesures préventives.