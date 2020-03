© Copyright : Le360

Le Maroc ne court aucun risque de pénurie ou de renchérissement des produits alimentaires ou de première nécessité à cause du coronavirus. Telles sont les assurances que vient de donner Hassan Abyaba, porte-parole du gouvernement.

Pour rassurer les citoyens en matière de lutte contre le coronavirus du Covid-19, une source gouvernementale se confiant pour Le360, affirme que le Maroc compte un stock de sécurité en produits alimentaires dépassant les six mois.

Outre les produits agricoles du terroir, ce stock de denrées alimentaires concerne les huiles, le blé, la farine, le gaz, les conserves, les légumes secs… Quant aux autres produits d'usage courant, comme le gasoil, le fioul et l'essence, le Maroc possède un stock couvrant une période de consommation de plus de trois mois, selon la même source. Et d'ajouter que le gouvernement suit de très près l'évolution des prix, et ce de façon concomitante à la baisse sans précédent que connaissent actuellement les cours du baril du pétrole sur le marché international.

Mais il faut rappeler que les produits raffinés dont le Maroc dispose aujourd’hui ont été importés avant la chute actuelle, ce qui explique que l'impact de la baisse du prix du baril sur les prix des produits de consommation reste faible. Cependant "une baisse significative est prévisible dans les prochains jours", selon cette source.

De son côté, le porte-parole du gouvernement, Hassan Abyaba, a affirmé lors de son point de presse, que le ministère de l'Industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique a constaté une faible hausse des prix de certains produits alimentaires ainsi qu'une forte augmentation des prix des produits d’hygiène.

"Ledit département a pris une série de mesures liées notamment à la création d'une commission stratégique de vigilance qui suivra chaque jour l'évolution des marchés et les sources d'approvisionnement", selon Abyaba. Et d’ajouter que le département de Moulay Hafid Elalamy est également en train "d'étudier les moyens de soutien en faveur des petites et moyennes entreprises dans le cas d'un impact conséquent du Covid-19".