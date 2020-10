© Copyright : adil gadrouz

Suite à la forte augmentation des cas positifs au Covid-19 à Casablanca, la préfecture de la ville a décidé de durcir les contrôles au niveau des accès de la Métropole, ce vendredi 23 octobre. Les détails de ce dispositif.

Les mesures restrictives mises en place dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire vont être durcies à Casablanca. Les contrôles au niveau des accès de la Métropole sont d'ores et déjà renforcés.

"Suivant l'évolution de la situation épidémiologique de la ville, la préfecture de Casablanca a mis en place un ensemble de dispositifs sécuritaires, notamment des barrages de contrôle au niveau des accès de la ville. Nous avons observé qu'un grand nombre de personnes se déplaçaient sans autorisation exceptionnelle et dans ce contexte de hausse importante des cas dans la ville de Casablanca, les barrages au niveau des accès de la ville seront renforcés et les contrôles seront plus stricts", a indiqué Abdellah El Ouardi, préfet de police de Casablanca.

Sans autorisation exceptionnelle de déplacement, il sera impossible d'accéder à la ville et les automobilistes se dirigeant vers d'autres villes du Royaume ne seront pas autorisés à transiter par Casablanca. Ces barrages seront opérationnels 24h/24 et 7 jours sur 7.

Six barrages de contrôle sont actuellement déployés au niveau des accès, en plus des barrages de contrôles administratifs et judiciaires.

"L'objectif de ce dispositif est le verrouillage de la ville de Casablanca. Celui qui n'a pas d'autorisation exceptionnelle ne pourra pas accéder à la ville et aura enfreint l'état d'urgence sanitaire", a affirmé Abdellah El Ouardi.



Les usagers de la route qui ne disposent pas d'autorisation exceptionnelle d’accès à la métropole devront, obligatoirement, emprunter l’autoroute externe, a précisé le préfet de police.

Ces mesures restrictives s'ajoutent au couvre-feu nocturne toujours en vigueur dans la Métropole et les autorités appellent la population à leur venir en aide en veillant au respect des mesures de sécurité sanitaire et de la loi.