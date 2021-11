© Copyright : DR

Les Journées scientifiques de l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), un évènement de haute facture dédié à célébrer les sciences, s’est clôturée, hier jeudi 11 novembre, à Benguerir. Durant deux jours, des experts internationaux de renom ont présenté au grand public les dernières avancées scientifiques et leurs conséquences sur la société.

"L’impact du numérique sur la science", "L’homme augmenté et transhumanisme", "L’espace, un enjeu global dans un monde digital", "Les enjeux scientifiques, éthiques et politiques de l’intelligence artificielle" et "La dimension internationale du programme horizon Europe-opportunités de coopération avec le Maroc"… telles sont les thématiques abordées au cours des Journées scientifiques de l’UM6P, organisées pour la première fois du 10 au 11 novembre 2021, à Benguerir.

Durant deux jours, des experts internationaux de renom ont exposé l’état des innovations dans le contexte de leur utilité et leurs controverses en société. L’objectif de ces conférences étant de lancer une réflexion globale autour des dernières avancées scientifiques en les mettant à la disposition du grand public.

Afin de permettre une diffusion aussi large que possible, les conférences inscrites dans le cadre de ces Journées scientifiques ont été transmises en direct sur l’écran de l’Agora de l’UM6P, ainsi que sur les multiples canaux en ligne de l’université.

Dans une déclaration pour Le360, le président de l’UM6P, Hicham El Habti, indique que ces Journées scientifiques «s’inscrivent dans le cadre que s’est fixé l’UM6P depuis son inauguration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en janvier 2017, à savoir être un espace de réflexion et de partage des avancées scientifiques et technologiques avec l’ensemble des étudiants et des chercheurs, que ce soit au Maroc ou en Afrique». Ce genre de manifestation permet, a-t-il ajouté, de voir «où nous en sommes et de se projeter dans les innovations et les technologies de demain».

Ces Journées scientifiques représentent ainsi une nouvelle étape pour démocratiser l’accès à la production scientifique de pointe par les citoyens, décideurs et faiseurs d’opinion.