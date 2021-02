© Copyright : Le360

En présence du wali de la région Marrakech-Safi et de trois ministres, le “Data Center et l’“Africain SuperComputing Center” de l’Université Mohammed VI Polytechnique ont été inaugurés, vendredi 19 février. Reportage.

La cérémonie d’inauguration du “Data Center et de l’“Africain SuperComputing Center” de l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir a eu lieu, vendredi 19 février, au coeur du Tech Park dans la ville de Benguerir.

Le wali de la région Marrakech-Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, était bien présent aux côtés du ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saïd Amzazi, du ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy et du ministre délégué chargé de l’Enseignement supérieur, Driss Ouaouicha.

Le Data Center, ce nouveau centre de données, fournit une infrastructure de classe mondiale desservant le Maroc et le continent africain. Avec 2000 m² de salles blanches modulables et 5 MW de charge informatique, cette plateforme technologique a été déjà certifiée Tier III et Tier IV par l’Uptime Institute, l’institut de référence mondial dans le domaine.

“Ce Data Center devance de loin les différentes plateformes du genre à l’échelle africaine et il est 26e au niveau mondial. Cette initiative place le Maroc parmi les pays les plus avancés dans ce domaine”, affirme Amzazi.

“Cet outil très puissant va nous permettre d’abord de faire des modélisations, des simulations et des calculs très complexes pour avoir plusieurs applications dans le domaine de l’agriculture, de l’énergie, de l’industrie et du transport”, ajoute-t-il.

Pour Amzazi, ce Data Center représente également un moyen de créer un pont entre le monde universitaire académique et le monde industriel.

Les services de ce Data Center sont fournis par “Atlas Cloud Services”, une équipe d’experts en charge de l’accompagnement des organisations, le but étant d’améliorer davantage les performances et la compétitivité des entreprises.