Poursuivies pour "diffamation" et "chantage sur les réseaux sociaux", la chanteuse Dounia Batma et sa sœur Ibtissam comparaîtront devant le juge d'instruction en état de liberté provisoire. Elles se sont acquittées d’une caution de 400.000 dirhams.

Du nouveau dans l’affaire Hamza mon bb qui secoue les médias et la Toile au Maroc. Accusées de diffamation et de chantage sur les réseaux sociaux, dont les victimes sont des stars marocaines plus ou moins connues pour leur hostilité à leur égard, les soeurs Batma, Dounia, et Ibtissam, comparaîtront en état de liberté devant le juge chargé d'instruire leur affaire. Dounia et Ibtissam Batma se sont, pour ce faire, acquittées d’une caution évaluée à 400.000 dirhams, apprend Le360 de source sûre.

La chanteuse Dounia Batma a eu à s’acquitter de quelque 300.000 dirhams de caution, contre 100.000 pour sa soeur Ibtissam. Une vidéo, postée ce lundi 30 décembre sur les réseaux sociaux, montre les deux soeurs, notamment en compagnie du mari de Dounia Batma, qui est aussi son manager, le Bahreïni Mohamed Ak Turk. Tout ce beau monde prend la pose et laisse éclater sa joie.

Notre source nous précise que le juge d’instruction près le Tribunal de première instance de Marrakech entend poursuivre son enquête et l'affaire suit toujours son cours.

Les mises en cause sont poursuivies pour "participation à l'accès frauduleux au système de traitement informatique des données et diffusion d'images et de déclarations d'autrui sans son consentement, dans le but de nuire ou de diffamer", a précisé une source bien informée, citée par l'agence MAP.

Libres, les soeurs Batma ne sont pas, pour autant, tirées d’affaire. Les charges qui pèsent contre elles sont lourdes et elles risquent jusqu’à 5 ans de prison.

Dounia Batma a été entendue jeudi dernier, 26 décembre 2019, avant d’être remise en liberté par la Brigade nationale de police judiciaire à Casablanca.

C’était juste après son arrivée à l’aéroport Mohammed V, en provenance du Bahreïn. Sa soeur Ibtissam, arrêtée deux jours auparavant, avait, quant à elle, été placée en détention à la prison de l’Oudaya, à Marrakech.