Vague de chaleur et averses orageuses avec rafales de vent, de mercredi à samedi, dans plusieurs provinces

Ainsi, les provinces de Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab subiront, durant cette même période, une vague de chaleur comprise entre 41 et 44 °C, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Selon la même source, des averses orageuses (20-25 mm) avec rafales de vent fortes et grêle par endroits seront enregistrées, mercredi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Boulemane, Jerada, Figuig et Midelt.

Par ailleurs, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra connaitront de fortes rafales de vent (75/80 km/h), jeudi de 07H00 à 23H00, conclut le communiqué.