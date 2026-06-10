Société

Vague de chaleur et averses orageuses avec rafales de vent, de mercredi à samedi, dans plusieurs provinces

Photographie d'illustration.

Une vague de chaleur et des averses orageuses avec de fortes rafales de vent et de la grêle par endroits toucheront, de mercredi à samedi prochain, plusieurs provinces du Royaume, a indiqué la Direction générale de la météorologie (DGM).

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/06/2026 à 11h19

Ainsi, les provinces de Errachidia, Zagora, Tata, Assa-Zag, Es-Semara, Boujdour, Aousserd et Oued Ed-Dahab subiront, durant cette même période, une vague de chaleur comprise entre 41 et 44 °C, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Selon la même source, des averses orageuses (20-25 mm) avec rafales de vent fortes et grêle par endroits seront enregistrées, mercredi de 14H00 à 23H00, dans les provinces de Boulemane, Jerada, Figuig et Midelt.

Par ailleurs, les provinces de Tanger-Assilah et Fahs-Anjra connaitront de fortes rafales de vent (75/80 km/h), jeudi de 07H00 à 23H00, conclut le communiqué.

Par Le360 (avec MAP)
Le 10/06/2026 à 11h19
#Vague de chaleur#Météo#Maroc

Articles les plus lus

1
Aéronautique. Une visite en janvier 2024, une usine inaugurée en juin 2026: comment le suédois Trelleborg a illico posé ses valises à Midparc
2
Figure incontournable de l’art au Maroc, Saâd Hassani est mort à l’âge de 77 ans
3
Le grand bluff de Ghar Djebilet: le mensonge d’État de Tebboune révélé au grand jour
4
Que deviendront nos artisans à l’ère de l’IA?
5
Officiel. Le port de Casablanca adopte le 24h/24, la porte 4 rouverte de nuit
6
Camps de Tindouf: mort suspecte de Lahbib Abdelaziz, dirigeant du Polisario et fils de l’ancien président des séparatistes
7
«Bocchus 2»: qui est Neo, le rappeur marocain qui utilise l’histoire pour clasher l’Algérie?
8
Combien de temps encore, les historiens algériens choisiront-ils de chevaucher les mythes de la fausse histoire?
Revues de presse

Voir plus