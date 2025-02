Vague d’arrestations contre le trafic illicite de médicaments sur Internet

Les enquêteurs de la police judiciaire de Marrakech ont interpellé cinq suspects, répartis entre Marrakech et Inezgane, dans le cadre d’une enquête sur un trafic illégal de médicaments dont l’usage inapproprié représente un risque majeur pour la santé publique.

Selon les informations rapportées par Al Ahdath Al Maghribia dans son édition du mercredi 26 février, les services de veille numérique de la sûreté nationale avaient détecté des annonces publiées sur les réseaux sociaux proposant à la vente des médicaments de contrebande, notamment des produits censés favoriser la prise de poids.

Des investigations techniques approfondies et des recherches de terrain ont permis d’identifier un couple soupçonné de se livrer à ce commerce illégal. Leur arrestation a conduit à la saisie de près de 5 000 capsules et comprimés médicaux de provenance illicite à leur domicile.

Parallèlement, le lundi 23 février à Inezgane, trois autres individus ont été arrêtés, suspectés de participation à la détention et à la distribution de ces médicaments prohibés. Lors d’une opération menée dans une maison, une femme et sa mère ont été surprises en flagrant délit de préparation de mixtures artisanales, composées de substances chimiques et traditionnelles, prétendument destinées à stimuler la prise de poids. La fouille des lieux a permis la découverte de plusieurs emballages plastiques et de plus de 1 000 comprimés de contrebande.

L’enquête a ensuite conduit à l’identification et à l’interpellation du propriétaire d’une herboristerie, soupçonné d’être le principal fournisseur de ces médicaments illicites, rapporte Al Ahdath Al Maghribia. La perquisition de son commerce a permis la saisie de 730 comprimés, ainsi qu’une quantité importante de suppositoires et de produits présentés comme stimulants sexuels.

Il convient de rappeler que ce n’est pas la première fois que les services de police démantèlent un réseau impliqué dans la vente de médicaments contrefaits via les réseaux sociaux. Il y a quelques mois, la police judiciaire de Marrakech avait déjà saisi 13 800 unités de médicaments de contrebande et arrêté un individu suspecté d’être impliqué dans ce trafic illégal.