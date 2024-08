Un youtubeur condamné pour l’exploitation sexuelle d’une mineure

Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, la chambre pénale du tribunal de première instance de Rabat a prononcé son verdict dans une affaire de traite d’êtres humains et d’exploitation sexuelle d’une mineure de moins de 12 ans. Un youtubeur, qui travaillait au service d’étrangers originaires d’un pays du Golfe, filmait la jeune fille dans des séquences pédophiles. C’est ce que rapporte le quotidien Al Akhbar dans son édition du vendredi 30 septembre.

Dans ce dossier, le principal accusé, à savoir le youtubeur, a écopé de 4 ans de prison ferme. La mère de la mineure s’est vue condamner à une seule année de prison ferme, alors qu’un troisième complice passera 6 mois derrière les barreaux. Les deux derniers condamnés doivent payer chacun une amende de 5.000 DH.

Ces trois prévenus ont été poursuivis sous les chefs d’accusation de traite d’êtres humains, influence sur une mineure de moins de 12 ans au faible discernement et exploitation à des fins pornographiques à travers des séquences diffusées en direct sur les réseaux sociaux, et précisément via Tik Tok et Youtube, mais aussi sur Skype.

La mère de la mineure et le troisième complice ont été accusés de non-dénonciation d’un crime pédophile et rétribution financière. C’est la mère, qui n’a pourtant écopé que d’une seule année, et son complice, condamné à six mois, qui auraient reçu des sommes d’argent de la part de citoyens et résidents dans un pays du Golfe, parmi lesquels Al Akhbar identifie des Marocains.

Selon l’enquête menée par la police judiciaire de Rabat, et particulièrement sa cellule dédiée à la traque de ce genre de crimes, c’est le youtubeur qui a abordé la mineure et profité de son jeune âge et de son absence de maturité pour l’entraîner chez lui. Il a ensuite sollicité l’aide de sa mère, connue pour avoir effectué plusieurs voyages dans les pays du Golfe. La PJ de Rabat a réussi à télécharger une multitude d’enregistrements sur la chaîne du youtubeur où de nombreux films pornographiques mettant en scène la victime ont été retrouvés parmi d’autres images et films du même ordre.