Un record de tentatives de migration irrégulière vers les Canaries depuis le Sahara: la Marine royale au front

Un record. C’est le moins à dire au vu des tentatives de traversée de candidats à l’immigration irrégulière depuis le sud du Maroc vers les îles Canaries auxquelles la Marine royale a réagi avec diligence et humanisme. Depuis le début de la semaine, les communiqués de l’état-major général des Forces armées royales se suivent et se ressemblent, et au moins trois tentatives ont été interceptées par les forces marocaines depuis le lundi 15 janvier.

Lors de l'interception, mercredi 17 janvier 2023 au large de Tan-Tan, d'une embarcation pneumatique se dirigeant vers les Îles Canaries, ayant à bord 53 candidats à la migration irrégulière.

La dernière opération en date a eu lieu hier mercredi 17 janvier, quand une unité combattante de la Marine royale a intercepté, à 55 km au nord du port de Tan-Tan, une embarcation pneumatique se dirigeant vers les îles Canaries, avec à bord 53 candidats à la migration irrégulière, dont 47 ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne et 6 Marocains. Les personnes secourues ont reçu les soins nécessaires avant d’être confiées aux éléments de la Gendarmerie royale pour les procédures administratives d’usage.

Le mardi 16 janvier, à 285 km au sud-ouest de Dakhla, une autre unité a porté secours à une pirogue en état dégradé, avec à son bord 65 ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne, dont deux mineurs, tous candidats à la migration irrégulière. Les personnes secourues, qui comptaient là encore se rendre aux îles Canaries, ont reçu les soins nécessaires avant d’être acheminées au Port de Dakhla et confiées à la Gendarmerie royale.

De la même manière, deux unités combattantes de la Marine royale avaient intercepté, le lundi 15 janvier aux premières heures du matin, deux pirogues ayant à bord un total de 59 ressortissants de pays d’Afrique subsaharienne candidats à la migration irrégulière, respectivement à 172 km au nord-ouest et à 266 km au sud-ouest de Dakhla. Et comme lors des deux précédentes opérations, les personnes secourues, comptant également se rendre aux Canaries, ont bénéficié des secours et de l’aide nécessaires avant que la Gendarmerie royale ne prenne la relève.