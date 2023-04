Tunnel de Tichka: le projet ressuscité

En réponse à une question écrite d’un député au ministre de l’Equipement et de l’eau, Nizar Baraka, sur l’état d’avancement du projet du tunnel de Tichka devant relier Ouarzazate à Marrakech. Voici sa réplique, comme rapportée par le quotidien Al Ahdath Al Maghribia dans sa livraison de ce mercredi 26 avril.

Selon le responsable gouvernemental, la section reliant le col de Tichka à Ait Zineb, une des communes rurales relevant de la province de Ouarzazate, devrait être prête en 2023. Ainsi, détaille Nizar Baraka, les travaux sur le tronçon Tichka-Amerzgane, long de 54,5 kilomètres, ont atteint un taux d’avancement de 50%.

Pour ce qui est du deuxième tronçon, assurant les liaisons entre les lieux dits Amerzgane et Aït Zineb, les travaux sont avancés à hauteur de 90%, selon le ministre. En tout et pour tout, les deux sections de ce projet structurant vont coûter respectivement 131 et 180 millions de dirhams.

Dans sa réponse au député PPS, Nizar Baraka avait expliqué que la rupture des contrats avec les anciennes sociétés chargées des travaux en plus de la hausse des coûts des matières premières ont été la cause principale du retard des travaux soulevé sous l’Hémicycle.