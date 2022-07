© Copyright : Jordiferrer

La compagnie maritime GNV annonce le lancement d’une nouvelle ligne qui reliera Almería à Nador, dès le 20 juillet, avec 10 rotations hebdomadaires.

La compagnie de navigation maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) renforce son offre à travers la mise en place d’une nouvelle ligne Almería-Nador, à partir du mercredi 20 juillet prochain. Le navire Aurelia assurera cette liaison, il s’agit d’un navire ro-pax de 1.000 mètres linéaires pouvant accueillir 650 voitures et 2.260 passagers.

Le ferry dispose de 420 cabines et offre un confort et plusieurs services à bord dont des restaurants, un buffet, un cinéma et des boutiques, rapporte Diario de Almeria.

«Nous sommes très fiers d'inaugurer notre nouvelle ligne reliant la ville d'Almería au port marocain de Nador. Cette connexion s'inscrit dans la logique d'augmentation progressive de notre offre pour répondre à la demande du marché en termes de services et de lignes», a déclaré Matteo Catani, CEO de GNV.

Les réservations peuvent être effectuées auprès des agences de voyages, des bureaux GNV et des billetteries dans les ports et les centres de service clientèle ou sur le site internet de la compagnie.

Fondée en 1992, GNV est l’une des principales compagnies maritimes opérant en Méditerranée et fait actuellement partie du groupe MSC. Avec une flotte de 25 navires, la compagnie dessert sept pays: le Maroc, la Tunisie, l’Espagne, la France, l’Italie, l’Albanie et Malte.