La compagnie de navigation maritime italienne Grandi Navi Veloci (GNV) a décidé de renforcer son offre à travers la mise en place de lignes maritimes vers le Maroc. Pour la saison estivale 2022, elle compte lancer cinq nouvelles lignes au départ et à destination de la France, de l’Italie et de l’Espagne.

En 2022, la compagnie GNV entend augmenter le nombre de départs et de renforcer sa présence sur le marché international, à partir de destinations comme le Maroc.

Pour la saison estivale 2022, GNV compte lancer cinq nouvelles lignes au départ et à destination de la France, de l’Italie, de l’Espagne et du Maroc, en passant par les principaux ports de la Méditerranée en proposant les liaisons Sète-Tanger et Sète-Nador, Gênes-Tanger, Barcelone-Tanger et Barcelone-Nador, et ceci deux ou trois fois par semaine, rapporte le site Midi Libre.

Depuis le 25 octobre, c’est une panoplie d’offres très attrayante qui est proposée aux clients de la compagnie maritime, notamment avec des réductions sur l’ensemble des voyages de juin à septembre 2022, mais également avec les possibilités d’annuler les réservations gratuitement sans aucun frais, avant la date de départ, et ceci jusqu’au 8 novembre 2021.