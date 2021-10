Tanger Med (vue aérienne). Selon Le Journal de la Marine marchande, le complexe portuaire fait partie, depuis 2020, des 25 plus grands ports à conteneurs du monde. Une "ascension vertigineuse", due au trafic conteneurisé, qui a progressé de 20% en un an.

Initialement prévu fin septembre, le lancement de la nouvelle ligne maritime reliant le port de Tanger Med à Poole, dans le sud du Royaume-Uni, a dû être reporté de quelques semaines, par United Seaways, la compagnie en charge de l’exploitation de cette future ligne maritime. Explications.

Selon des informations recueillies par Le360, la raison du retard du lancement de cette ligne est due à un changement du business model retenu par United Seaways, la compagnie maritime en charge de son exploitation. A terme, le lancement de la nouvelle ligne Tanger Med-Poole devra permettre aux produits marocains, dont ceux issus de l'agriculture, d’accéder directement et plus rapidement au marché britannique, sans transiter par le continent européen.

Initialement, la compagnie britannique avait en effet opté pour un modèle de transport faisant transité les remorques uniquement, avant d'être tractées par des sociétés britanniques une fois arrivées au port de Poole.

Or, à en croire une source bien renseignée, que Le360 a interrogée, «ce modèle n’est plus viable, en raison de la pénurie de chauffeurs routiers en Europe en général et au Royaume-Uni en particulier».

Cet interlocuteur explique que l’entreprise a dû changer de modèle économique, mais aussi de navire pour exploiter cette ligne dans les meilleures conditions. «Nous allons passer d’un navire roulier cargo à un navire roulier pouvant transporter les camions avec leurs chauffeurs depuis le Maroc», indique-t-il.

Selon cette même source qui a requis l'anonymat, le lancement de la ligne Tanger Med-Poole est imminent, et celle-ci aura une capacité hebdomadaire de 100 remorques ou conteneurs, chargés sur camion. A United Seaways, on finalise actuellement les derniers détails, la sélection du nouveau navire ainsi que les démarches administratives qu'il faudra mener auprès des services douaniers du port de Poole.

Concernant la durée de la traversée, elle n’excédera pas 58 heures, soit deux fois moins de temps qu'il ne le faut actuellement par voie terrestre, où le trajet dure en moyenne six jours, en passant par l’Espagne et la France.

Plus rapide et moins chère, cette nouvelle ligne, permettra aussi de contourner la congestion routière en Europe et les procédures d’importation supplémentaires dues au Brexit.

A ce jour, si la majorité des exportations marocaines vers le Royaume-Uni est constituée de produits frais ou agroalimentaire, cette nouvelle ligne ouvre la voie à de nouvelles opportunités de business pour les entreprises britanniques et marocaines.

Les relations commerciales entre le Maroc et le Royaume-Uni ont connu un nouveau tournant, depuis le 1er janvier 2021 avec l’entrée en vigueur de l’accord d’association entre les deux pays. Depuis le Brexit, les échanges entre les deux pays ont fortement progressé et cette ligne devrait contribuer à confirmer cette tendance.