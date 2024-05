Tétouan: une femme écope de la perpétuité pour l'assassinat de son fils et de son époux

Le verdict est tombé. La principale accusée a été condamnée à perpétuité pour l’assassinat de son époux et de son fils. «La chambre criminelle près la cour d’appel de Tétouan a rendu son verdict, tôt mercredi, en condamnant l’épouse impliquée dans cet incroyable fait divers à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie d’une indemnisation de la partie civile de l’ordre d’un million de dirhams. Cette indemnisation est répartie entre 500.000 dirhams aux ayants-droit de l’époux et 500.000 dirhams à (R.M) qui s’est constituée partie civile», rapporte le quotidien Assabah dans son édition du week-end des 25 et 26 mai.

Le procès de la mise en cause a démarré à la fin de l’année dernière, quand elle a avoué aux enquêteurs être responsable du meurtre de son époux et de son fils, avec la complicité de son frère.

Ils étaient poursuivis tous les deux en état de détention avec circonstances aggravantes, pour meurtre avec préméditation et guet-apens. Mais le frère est décédé avant le dénouement du procès.

Cette affaire a été découverte, rappelle le quotidien, lorsque le frère de la principale accusée s’était rendu à la police judiciaire de la ville pour dénoncer sa sœur.

Interpellée sur le champ par la police, l’épouse a tenté de nier les faits dans un premier temps, avant de passer aux aveux, faisant savoir que son frère était complice dans cette macabre affaire. Les deux mis en cause avaient enterré les corps des deux victimes dans le garage de la maison avant de signaler leur disparition, en vue de brouiller les pistes et de dissimuler leur crime.

Les investigations menées par la police judiciaire ont mis en lumière le mobile de cet horrible crime. Il s’est avéré que l’épouse et son frère auraient agi pour mettre la main sur l’héritage du défunt. Finalement, les désaccords provoqués autour de cet héritage ont conduit le frère à dénoncer sa soeur.