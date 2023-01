Encore une affaire de détournement dans une agence bancaire. Les services de police relevant de la préfecture de Tétouan viennent de présenter à la justice un employé d’une banque de la place, soupçonné d’être derrière le détournement de près de 2 millions de dirhams.

Al Akhbar, qui rapporte les détails de cette affaire dans son édition du mercredi 11 janvier, indique que l’employé vient d’être écroué sur décision du juge d’instruction chargé du dossier, en attendant son procès. Il devrait être poursuivi pour détournement de fonds publics et privés, ainsi que pour falsification de documents officiels.

Selon la publication, l’accusé est un jeune homme né en 1996 et qui travaillait dans une agence bancaire à Tétouan. Sa responsabilité a été révélée lors d'une inspection interne menée par l’établissement bancaire où il travaillait. En effet, d’importants écarts ont été découverts dans les fonds gérés par son agence à Tétouan. En tout, c’est un montant de 1,8 million de dirhams qui manque à la caisse. Suite à cette découverte, et comme le veut la procédure dans ce genre de situation, les services de la banque ont saisi le parquet de Rabat qui a ordonné l’ouverture d’une enquête par les services de la police judiciaire.

Les faits, explique le quotidien, remonteraient à la période allant de 2021 à 2022, et l’accusé, qui occupait le poste de directeur d’agence, les a rapidement reconnus lorsqu’il y a été confronté par les enquêteurs. Toutefois, ces derniers poursuivent leur travail pour tenter de savoir si d’autres opérations frauduleuses ont été enregistrées dans la même agence. En attendant, l’accusé a été déféré devant la justice, lundi dernier, et risque une lourde peine de prison.

Comme le rappelle Al Akhbar, ce n’est pas la première fois qu’un directeur d’agence est impliqué dans une affaire de détournement de fonds. Tout récemment, c’est une autre employée de banque, née en 1968 et en poste dans une agence du quartier Agdal à Rabat, qui a été poursuivie pour des faits similaires. Son procès a d'ailleurs déjà été ouvert, et elle y est poursuivie aux côtés de 5 autres personnes, dont son époux, sa fille et deux autres employées de la même banque. Là encore, c’est une mission d’inspection interne de la banque qui a révélé des détournements, dont le montant s’éléverait à 800.000 dirhams.