Tétouan: des soupçons de mauvaise gestion financière sous l’œil de la police

Dans la province de Tétouan, la commune de Oued Laou est au cœur d’une enquête judiciaire pour mauvaise gestion financière. Selon Al Akhbar de ce jeudi 24 octobre, la Brigade nationale de la police judiciaire a entamé il y a quelques jours une enquête à propos d’éventuelles manipulations des marchés publics dans la commune.

L’enquête ordonnée par le Parquet général de Rabat, indique le quotidien qui cite des sources proches de l’affaire, intervient suite à une plainte déposée par le président d’une commission au sein du conseil qui dirige de la commune.

Dans sa plainte, le responsable communal évoque des manipulations de marchés publics et de bons de commandes, des avantages indus, financiers et en nature, accordés par la commune à certains fonctionnaires et élus, des cas de fonctionnaires fantômes, entre autres.

Dans sa plainte, le président de la commission a également fait état de «falsification de PV de réunions du conseil de la commune, de présentation de chiffres trafiqués sur les dépenses obligatoires de la commune».

Dans ses déclarations devant la police judiciaire, le responsable communal a affirmé que la commune a dépensé un montant de 190.000 dirhams pour la location du matériel pour les fêtes et les cérémonies sur les 200.000 dirhams du budget réservé à cette rubrique.

Cependant, a expliqué le plaignant, aucune fête ni cérémonie n’a été organisée par la commune au cours de la période couverte par ces dépenses.

Plus encore, toujours selon la plainte objet de l’enquête de la BNPJ, la commune aurait dépensé un montant de 400.000 dirhams en carburant, et 250.000 dirhams pour l’entretien et la réparation des véhicules et engins de la commune, en plus de 400.000 dirhams comme frais d’alimentation et de réception, sans avoir produit aucun justificatif de ces dépenses.

Selon le quotidien, les enquêteurs de la BNPJ ont collecté toutes les informations relatives à cette affaire et enquêté sur les soupçons de falsification des PV de réunions du conseil communal, tenues en présence des représentants de l’autorité locale à Oued Laou.

À ce stade actuel de l’enquête, les éléments de la BNPJ affectés à cette affaire attendent les réponses du président de la commune ainsi que de tous les membres du conseil communal cité dans la plainte.

Par la suite, la BNPJ procèdera à la rédaction des PV d’interrogatoire de ces personnes pour les envoyer à la présidence du ministère public. Le Parquet décidera ensuite des suites à donner à cette affaire.

Certains membres de la majorité qui dirige le conseil communal, interrogés par le quotidien, soutiennent que certaines plaintes déposées à leur encontre relèvent plutôt de «règlements de comptes et de lutte électorale et politiques au sein du conseil communal».