Hajj: un responsable au ministère du Habous écope de 6 ans de prison pour corruption

La Chambre criminelle de Rabat chargée des crimes financiers a condamné à six ans de prison ferme un responsable chargé de la coordination entre le ministère des Habous et des affaires islamiques et l’organisation alaouite pour la protection des aveugles au Maroc (OAPAM).

Le mis en cause est accusé d’avoir manipulé la liste des pèlerins pris en charge par le ministère des Habous, rapporte le quotidien Assabah dans son édition du mercredi 23 octobre. Le fonctionnaire du secrétariat général du gouvernement, qui est détaché auprès de ce département, a exclu des membres de l’OPAM ayant bénéficié de ce pèlerinage pour en inscrire d’autres sur la liste, moyennant une somme d’argent. Le procureur du roi l’a poursuivi pour corruption, escroquerie et falsification de documents officiels.

L’affaire a éclaté quand des dizaines de malvoyants se sont rendus à l’aéroport pour prendre l’avion à destination de l’Arabie saoudite. Ils ont découvert qu’ils n’étaient pas inscrits dans la liste des passagers et ont été contraints de rebrousser chemin. Pourtant, ils avaient effectué toutes les démarches administratives et juridiques avec le coordinateur du ministère et de l’organisation alaouite. Ils sont revenus le lendemain à l’aéroport, après que le mis en cause leur a fait savoir qu’il s’agissait d’une erreur dans le protocole et qu’ils pourraient prendre l’avion pour aller en Arabie saoudite. Mais ils furent à nouveau éconduits par les services de l’aéroport, avant d’aller protester auprès du ministère de tutelle.

Après vérification, les responsables de ce département ont découvert le pot aux roses et ont décidé de porter plainte contre ledit coordinateur, relaie Assabah. L’enquête de la police judiciaire a montré que l’accusé n’en était pas à sa première escroquerie, puisqu’il s’est avéré qu’il manipulait les listes des malvoyants depuis au moins quatre ans.

Outre sa condamnation à six ans de prison ferme, l’accusé a été condamné à verser une indemnité de 2 millions de dirhams au ministère des Habous, ainsi qu’une somme de 350.000 dirhams au profit de l’Organisation alaouite pour la protection des aveugles et une amende au profit du Trésor.