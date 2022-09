Reliant la ville de Fès au village de Ba Mohamed, le pont de l’oued Sebou inquiète de plus en plus les habitants de la région de Taounate.

Devant l’absence d’alternative pour l'allègement du trafic sur le pont de l'oued Sebou reliant la ville de Fès au village de Ba Mohamed dans la région de Taounate, cet ouvrage menace de tomber en ruine. Une situation qui inquiète les usagers de cette voie de passage qui attendent désespérément sa réhabilitation.

Reliant la ville de Fès au village de Ba Mohamed, l'état du pont de l’oued Sebou inquiète de plus en plus les habitants de la région de Taounate, qui se disent obligés de prendre un grand risque à chaque fois qu'ils veulent accéder au village.

«Ce pont est un danger imminent pour la sécurité des usagers de la route et des habitants de la région, mais comme il n’y a pas d’alternative, nous continuons à l’emprunter», regrette un automobiliste dans une déclaration pour Le360.

Les usagers de la route exhortent ainsi les autorités à procéder à la réhabilitation de cette infrastructure afin de garantir leur sécurité et d'éviter un drame. «Le pont de l’oued Sebou peut s’effondrer à tout moment. Ça fait des années qu’il est dans cet état à cause du manque d'entretien, sans parler du non-respect par les camionneurs de la charge autorisée. Il faut que les autorités interviennent pour le réhabiliter avant qu’une catastrophe ne se produise», souligne un autre automobiliste rencontré sur les lieux.

Contacté par Le360, le directeur provincial de l’équipement et de l’eau à Taounate, Abdelilah Azmi, a confirmé que le projet de reconstruction du pont de Sebou est actuellement en phase d'étude. Une enveloppe budgétaire de 20 millions de dirhams a été allouée à ce projet pour des travaux de 16 mois.

Le nouveau pont sera construit selon les normes nationales et internationales. Il comprendra deux voies principales pour les voitures et les camions, en plus d’un passage réservé aux piétons, explique-t-il.

Selon ce responsable, le délai pour le lancement de l’appel d’offres pour la reconstruction du pont relève d’un retard au niveau de la validation de l’étude relative à l’exécution du projet auprès des administrations concernées. Une procédure qui devrait s’achever avant la fin du mois de septembre.

Pour ce qui est du danger que constitue ce pont, Abdelilah Azmi estime que la véritable menace réside dans le non-respect par certains usagers du pont du tonnage autorisé qui ne doit pas dépasser les 8 tonnes. Il indique dans ce sens que les équipes de maintenance du ministère de l’Equipement et de l’Eau procèdent régulièrement à des opérations de maintenance. La dernière a eu lieu en 2008.