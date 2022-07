Tanger: inauguration du douzième district de police et du nouveau siège du service des accidents de la circulation

Ouverture du 12e district de police à Tanger, le 30 juillet 2022.

Un nouveau district de police et le nouveau siège du service des accidents de la circulation ont été inaugurés, samedi à Tanger, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) visant à développer, moderniser et renforcer ses infrastructures et à rapprocher l’administration sécuritaire du citoyen.