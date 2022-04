Le plus long souterrain à double voies dans le nord du Maroc, inauguré le 7 mars 2022 dans la zone industrielle de Gzenaya, permettra d’améliorer la circulation routière à l'entrée de Tanger.

Le plus long souterrain à double voies dans le nord du Maroc a été inauguré hier, jeudi 7 avril 2022. Cette nouvelle trémie, longue de 700 mètres dans la zone industrielle de Tanger, permettra de fluidifier la circulation à l’entrée de la ville et en direction de l’autoroute.

Après cinq mois de travaux, le nouveau souterrain de 700 mètres dans la zone industrielle de Gzenaya à Tanger, nommé le «corridor de Gzenaya» a été inauguré hier soir, jeudi 7 avril 2022, afin de renforcer le réseau routier de la ville.

Ce projet, qui fait partie du chantier de réhabilitation de la zone de Gzenaya, qui abrite deux zones industrielles, a été supervisé par la Wilaya de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et l'Agence pour la promotion et le développement du Nord (APDN).

«Un budget de 120 millions de dirhams a été alloué à ce projet qui reliera deux zones au niveau des intersections de la route régionale n°4600, la route régionale n°4601 et la route nationale n°1. Il permettra d’améliorer la circulation routière à l'entrée de Tanger», indique, interrogé par Le360, Ilyas El Atafi, ingénieur à l'APDN.

Cet ouvrage contribuera, en outre, à réduire le temps de déplacement et à faciliter l'accès à l'autoroute Tanger-Rabat, en plus des retombées positives sur la commune de Gzenaya, connue pour être encombrée par la circulation et enregistrant plusieurs accidents de la route.

«Nous sommes très ravis de l’inauguration de ce nouveau corridor qui offrira des conditions de transport sûres et plus confortables aux habitants de Tanger. Nous apprécions également les espaces verts aux abords du tunnel, il était temps d’aménager ces espaces pour que nos enfants puissent y jouer», se réjouit de son côté Abdelaziz, un habitant du quartier, interrogé par Le360.