Tan-Tan: destruction de 9 tonnes de poisson d’origine inconnue

9 tonnes de poisson de qualité supérieure viennent d’être détruites à Tan-Tan par les autorités compétentes. Le poisson a été enterré dans une fosse après avoir été aspergé d’un produit spécifique pour éviter qu’il soit remis à la vente, explique le quotidien Al Akhbar qui rapporte l’information dans son édition du week-end des 13 et 14 mai.

Le poisson qui vient d’être détruit, poursuit le quotidien, fait partie d’une cargaison interceptée par les éléments de la gendarmerie royale aux alentours de la ville, et plus précisément au Sud dans la direction de Oued Chbika. L’origine du poisson transporté dans un camion à destination du marché des villes intérieures n’est pas connue. Lors de l’immobilisation du véhicule au niveau d’un barrage de la gendarmerie, le conducteur n’a pas pu produire de document justifiant l’origine du poisson, son point de débarquement, encore moins la zone de pêche où il a été capturé.

La marchandise a donc été saisie et placée dans un endroit dédié de la halle au poisson de Tan-Tan. La cargaison saisie a été soumise au contrôle de l’ONSSA, poursuit le quotidien. Entre-temps, au moment de son interrogatoire au poste de la gendarmerie, le conducteur du camion a pu produire des documents attestant de l’origine d’une partie du chargement. Soit exactement 5 tonnes de poisson qui ont pu être écoulées sur le marché local après autorisation de l’ONSSA.

Pour le reste du poisson, soit 9 tonnes, les services de l’ONSSA ont refusé d’autoriser sa mise en vente et il a été détruit. D’après le quotidien, ce genre d’incident se répète assez fréquemment. De temps en temps, des camions transportant du poisson pêché illégalement sont arrêtés dans cette région et leur cargaison saisie et détruite.