Surpopulation carcérale: un nouveau record avec plus de 100.000 détenus

Le siège de la Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion.

La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) tire à nouveau la sonnette d’alarme face à une situation qui devient de plus en plus intenable.

Au jour de ce lundi 7 août, affirment les services de Saleh Tamek, le nombre des détenus est de 100.004 alors que la capacité en lits ne dépasse pas 64.600.

La DGAPR affirme que cette situation inquiétante est un fait malgré les efforts entrepris pour construire de nouveaux établissements.

À titre d’exemple donné par la DGAPR, la prison locale de Aïn Sebaâ à Casablanca accueille au jour d’aujourd’hui 10.877 prisonniers pour une capacité litière ne dépassant pas 3.800 lits.

Cette situation, avertit la DGAPR pourrait encore empirer si la cadence des arrestations de ces derniers mois est maintenue et si des mesures urgentes n’étaient pas prises.

Se disant très préoccupée par cette situation, la DGAPR en appelle aux autorités judiciaires et administratives pour trouver des solutions urgentes à la surpopulation carcérale pour éviter les dysfonctionnements, voire des problèmes sécuritaires.

Cette situation, conclut la même source, complique aussi les prestations fournies aux prisonniers: restauration, services de santé et programmes de réinsertion.