© Copyright : DR

Pour mieux préserver les ressources en eau potable, des sources d’eau seront aménagées pour l’arrosage des espaces verts du Grand Casablanca. Un appel d’offres pour 708.000 dirhams a été lancé par l’Agence du bassin hydraulique du Bouregreg et de la Chaouia ayant pour objectif la réalisation de l’étude d’aménagement de ces sources. Les détails.

Le Grand Casablanca investit dans des ouvrages hydriques et d’optimisation des ressources locales en eau. Dans ce cadre, un appel d’offres, ayant pour objet la réalisation de l’étude d’aménagement des sources d’eau pour l’arrosage des espaces verts, a été lancé.

Le marché, qui découlera de cet appel d'offres, concernera l’aménagement et le captage des sources d’eau existantes dans le Grand Casablanca, pour une durée de douze mois. Les sources qui font l'objet de cette étude sont Aïn Sindibad, Aïn Sidi Abderrahmane, Aïn Sidi El Bernoussi et Aïn El Guedid (pour Casablanca), Aïn Oum El Ghanouch (pour Mohammedia), Aïn Jamaa et Aïn Moul N'khila (pour Nouaceur). Cette liste est donnée à titre indicatif et non limitatif.

L’objet de cette étude consiste à caractériser sur les plans géologique, hydrogéologique, hydrologique et socioéconomique, les sources d’eau existantes dans le Grand Casablanca, dans le but de faciliter et d'améliorer leur utilisation dans l'arrosage des espaces vert de cette région et également de les préserver de toute nature de pollution éventuelle.

Ainsi, l’ingénieur conseil sélectionné est appelé à étudier, en détail, le fonctionnement hydrogéologique de chaque source et à voir les possibilités d'amélioration de leur débit, en déterminant celui que l'on peut utiliser pour un éventuel captage selon les besoins d'usages, et de concevoir les schémas d’aménagements possibles selon les cas rencontrés.

Par la suite, le cabinet sélectionné devra établir les plans d’exécution des ouvrages à réaliser pour chaque source. Il devra également définir les conditions de l’utilisation des eaux des sources pour l’arrosage des espaces verts de cette région, de telle sorte à respecter les usages actuels.

Cette étude se déroulera en deux missions. Il s’agit tout d’abord de la caractérisation du fonctionnement hydrogéologique des sources inventoriées, de l’évaluation des besoins en eau des espaces verts et de la conception des schémas d’aménagements possibles et adéquats selon le type de chaque source. Il est aussi question d’établir les plans d'exécution et les croquis détaillés des ouvrages d’aménagements.

Au cours de la première mission, le cabinet sélectionné aura à élaborer un inventaire exhaustif des sources d’eau de la région du grand Casablanca et la liste définitive des sources objet de cette étude sera arrêtée en commun accord avec l’Agence du bassin hydraulique.

Il sera également tenu d’indiquer les espaces verts concernés par l’arrosage (superficie, dotations...) et définir leurs besoins en eau et d'élaborer une présentation générale de la situation de ces sources d’eau inventoriées en termes de leurs usages et aménagements historiques et l’état actuel de ces derniers, entre autres.

La deuxième mission consiste en l’élaboration des plans d'exécution et des croquis détaillés des ouvrages d’aménagements retenus. Au cours de cette mission, le cabinet sélectionné est amené à faire l’analyse technico-économique des différents schémas d'aménagement possibles pour chaque source (chambres de captage, réservoir de stockage et conduite de distribution), ainsi que la conception et le dimensionnement des ouvrages de captage retenus (captage ponctuel, captage par puits, captage par galerie ou par drain ...).