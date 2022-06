© Copyright : DR

Le directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, a présidé, vendredi 17 juin à Rabat, une réunion avec les responsables centraux, régionaux et provinciaux de l’Office sur la situation d’alimentation en eau potable des centres, villes et localités desservis par l’ONEE en prévision de la période estivale 2022.

Cette rencontre visait également à dresser le plan d’action pour faire face à l’accroissement de la demande en eau potable notamment pendant la période estivale, caractérisée par le retour des Marocains résidant à l’étranger et qui coïncide cette année avec la fête de l’Aïd Al-Adha, ainsi qu'à échanger sur les contraintes et les solutions efficientes mises en œuvre pour faire face à cette situation, souligne l’ONEE dans un communiqué.

El Hafidi a ouvert la rencontre en rappelant le contexte actuel particulier marqué par la conjonction d’une situation hydrique défavorable, due à la succession des années de déficit pluviométrique, et la flambée des prix de l’énergie et des matières premières ainsi que son impact sur les équilibres financiers de l’ONEE, tout en soulignant les mutations et les réformes que connait le secteur de l’eau au Maroc.

Le DG de l’ONEE a notamment appelé à la mobilisation de tous pour assurer la sécurisation de l’alimentation en eau à travers l’accélération de la réalisation des projets inscrits dans le programme d’investissement de l'Office.

Pour répondre à la demande en eau potable et atténuer ou résorber le déficit enregistré au niveau de certains centres pendant la période estivale, l’ONEE a mis en place un plan d’action à court terme qui comprend l’amélioration des rendements des installations de production et de distribution, le recours à des solutions innovantes telles que les stations monoblocs ainsi que le dégagement et l’équipement de nouvelles ressources.

En parallèle, l’ONEE accélère la cadence de réalisation des projets structurants pérennes pour satisfaire les besoins à moyen et long terme. Ceci, à travers le renforcement de sa capacité de production par la réalisation de nouvelles stations de traitement et de dessalement et l’équipement de points d’eau confirmés.

En outre, poursuit le communiqué, El Hafidi a mis l’accent sur la nécessité de renforcer les échanges avec les autorités locales pour communiquer de manière anticipative sur la situation de l’approvisionnement en eau potable dans les centres déficitaires ou enregistrant des perturbations et sur les actions programmées par l’ONEE pour pallier cette situation.

Aussi et afin d’accompagner le plan d’action de l’Office, des actions de sensibilisation et de communication pour le changement de comportements des usagers pour une utilisation rationnelle de l’eau potable et sa préservation contre la pollution sont programmées, conclut-on