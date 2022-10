© Copyright : DR

Les éléments de la police judiciaire de Marrakech a procédé hier, mercredi 5 octobre, à l’arrestation de quatre personnes impliquées dans des affaires d’escroquerie, de falsification de documents officiels et de fraude dans l’objectif d’extorquer des biens immobiliers d’autrui.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi 6 octobre, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) précise que les suspects ont spolié trois propriétés d’un tiers après avoir obtenu de manière illégale, des documents de propriété auprès d’un employé d’une entreprise de sécurité privée en charge de la surveillance du bâtiment de la conservation foncière de Marrakech.

La personne en question était sur le point de conclure des contrats de vente et de transférer le bien immobilier de manière frauduleuse suite à une usurpation d’identité.

Les enquêtes menées ont abouti à la saisie de documents personnels, de plan de conceptions architecturales et techniques, de reçus de certificats de propriété et de contrats falsifiés, et de plusieurs compromis de vente.

Les quatre suspects ont été placés en garde à vue et à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent afin de lever le voile sur toutes les circonstances et les motifs entourant cette affaire.