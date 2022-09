© Copyright : DR

Kiosque360. Les éléments de la police judiciaire de Sidi Kacem ont interpellé, dernièrement, huit membres une bande criminelle qui délivraient de faux permis de conduire. Cet article est une revue de presse du quotidien Al Akhbar.

La police judiciaire de Sidi Kacem a interpellé, la semaine dernière, huit individus soupçonnés d’appartenir à une bande criminelle spécialisée dans la falsification des permis de conduire. Le quotidien Al Akhbar rapporte, dans son édition du jeudi 15 septembre, que les mis en cause, parmi lesquels se trouve le propriétaire d’une autoécole, percevaient la somme de 5000 dirhams pour chaque permis falsifié. La saisie des téléphones portables des prévenus a permis aux enquêteurs de découvrir des enregistrements audios ainsi que des messages qui incriminent les membres de ce réseau.

C’est un «client» qui fut à l’origine de la dénonciation des suspects. Ce dernier a remis à un intermédiaire la somme de 5.000 dirhams pour qu’il lui procure un permis de conduire, catégorie poids lourd. En contrepartie, le samsar lui a délivré un reçu qu’il s’est empressé de présenter au préposé des services des mines dans le but de retirer le faux sésame.

Le quotidien Al Akhbar souligne que le fonctionnaire lui a fait savoir que son nom ne figure pas dans la liste des personnes ayant passé l’examen avec succès. Au lieu de se rendre à l’évidence, l’homme est entré dans une vive querelle avec le fonctionnaire de la direction provinciale du transport et de la logistique. Ce dernier a alerté la police dont des éléments se sont déplacés immédiatement sur les lieux pour ouvrir une enquête sous la supervision du parquet. Il n’a pas fallu longtemps aux enquêteurs pour découvrir le pot aux roses et identifier les mis en cause. Les huit suspects furent interpellés et placés en garde à vue pour les besoins de l’enquête.

Ils furent par la suite déférés devant le représentant du parquet qui a décidé de placer en détention provisoire six accusés et de poursuivre les deux autres en état de liberté provisoire. Par ailleurs, beaucoup de voix se sont élevées pour demander aux services du ministère de l’Équipement et du Transport de dépêcher une commission d’inspection pour vérifier l’ensemble des permis de conduire délivrés dernièrement dans les provinces de Sidi Slimane et Sidi Kacem.