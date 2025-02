Sidi Belyout: la cession de biens communaux de l’Arrondissement fait polémique

L’opposition au sein du conseil communal de Sidi Belyout, l’un des 16 arrondissements de la commune urbaine de Casablanca, est montée au créneau pour dénoncer la cession au privé des biens immobiliers communaux de la ville.

Cette question était inscrite à l’ordre du jour de la session ordinaire du mois de février du Conseil de la ville de Casablanca. D’après Al Akhbar, qui se penche sur ce sujet dans son édition du jeudi 20 février, «Said Sbaiti, membre du Conseil de l’Arrondissement de Sidi Belyout, a attiré l’attention du Conseil, lors de la session ordinaire du mois de février de la commune urbaine de Casablanca, sur le fait que la majorité des biens immobiliers communaux proposés à la vente se trouve à Sidi Belyout».

Et d’ajouter qu’«en vertu des dispositions de la loi organique n° 113-14 relative aux communes, la gestion du conseil de la ville, dans ce cas de figure, devrait être coordonnée avec les services compétents de l’Arrondissement pour l’estimation des prix, la vente et l’investissement», tout en soulignant qu’«aucune information relative à la cession des biens immobiliers communaux de Sidi Belyout n’a été communiquée à l’Arrondissement». Ce qui, selon lui, démontre une défaillance communicationnelle entre la mairie et l’arrondissement.

«L’initiative de céder au privé des biens communaux de l’Arrondissement serait louable si les investissements servaient à doter Sidi Belyout d’infrastructures de loisirs et de divertissement», a-t-il souligné.

Cependant, il s’oppose fermement à la cession de ces biens à des promoteurs immobiliers pour des projets dont les habitants de Sidi Belyout ne bénéficieraient pas. De plus, a-t-il rappelé, «plusieurs biens immobiliers de Sidi Belyout avaient déjà fait l’objet de conventions conclues entre l’Arrondissement, des institutions et des ministères».