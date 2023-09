Séisme au Maroc: les dons des membres du CSPJ et des magistrats seront versés sur le compte spécial

Dans un communiqué, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) souligne qu’il suit avec grande affliction et émotion, comme toutes les composantes du peuple marocain et ses institutions, les conséquences du tremblement de terre qui a secoué certaines régions du Royaume dans la nuit du 8 septembre.

Tout en saluant les hautes instructions du Souverain, les membres du Conseil et son administration ont décidé de contribuer aux efforts déployés par les autorités marocaines, à travers le don de sang. Ils feront également don d’un mois de salaire au profit du compte spécial créé à cet effet, exprimant leur disposition à contribuer avec tout ce qu’ils peuvent apporter, en cas de nécessité, poursuit la même source.

Le CSPJ s’est félicité des initiatives lancées dans ce sens par certaines associations professionnelles de magistrats, appelant l’ensemble des magistrats du Royaume à adhérer à cet effort national de solidarité. Et d’inviter les responsables judiciaires à veiller à simplifier les procédures pour les magistrats désirant apporter leur contribution, en supervisant l’organisation des campagnes de dons de sang et en lui soumettant les listes des magistrats désirant faire don d’une partie de leurs salaires, tout en fixant le montant de ce don et l’échéance du prélèvement, le cas échéant.

Le CSPJ prie le Tout-Puissant d’entourer de sa sainte miséricorde les victimes de ce tremblement de terre, adressant ses condoléances à leurs proches et souhaitant prompt rétablissement aux blessés.

Pour rappel, un communiqué du Cabinet royal publié à l’issue de la séance de travail présidée par le roi Mohammed VI, le samedi 9 septembre au Palais Royal de Rabat, et consacrée à l’examen de la situation à la suite du tremblement de terre, avait indiqué que le Souverain a donné ses très hautes instructions pour l’ouverture d’un compte spécial auprès du Trésor et de Bank Al-Maghrib, en vue de recevoir les contributions volontaires de solidarité des citoyens et des organismes privés et publics.