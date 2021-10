Marocain emprisonn� ill�galement et tortur� en Cor�e du Sud depuis PLUS DE 6 MOIS !@amnesty@hrw@lemondefr

Vous dont la cause des droits de l'Homme "marocain" vous tient tant � c?ur.

Vous fermez la bouche ? Pas pay�s pour �a ? ?https://t.co/aRARjRrQQX #MoroccanLivesMatter pic.twitter.com/g3mRBbghSh