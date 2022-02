© Copyright : Mohammed Chellay / Le360 (capture image vidéo)

Après plus de deux mois de fermeture en raison du rebond pandémique, le Maroc rouvre enfin son espace aérien, ce lundi 7 février 2022. A Oujda, comme dans le reste des villes du Maroc, cette réouverture s’accompagne d’une panoplie de mesures préventives. Ambiance.

L’arrivée des premiers vols internationaux marque la reprise des liaisons aériennes internationales à Oujda, après deux mois de suspension, en raison de la flambée des cas du Covid-19.

Dans des déclarations pour Le360, plusieurs passagers ont exprimé leur joie de pouvoir venir au Maroc, soulignant que leur vol s'est déroulé dans de bonnes conditions grâce aux efforts concertés de toutes les autorités et des parties prenantes à cette opération.

De son côté, Mohcine Benhaddouch, directeur de l'aéroport Oujda-Angads, a souligné que l’accueil des passagers se déroule dans d’excellentes conditions, précisant que toutes les dispositions nécessaires ont été prises afin que la reprise des liaisons aériennes se passe bien.

Il a également noté que la durée de traitement du passage sanitaire de chaque voyageur ne dépasse pas trois minutes, signalant qu’après trois vols traités, aucun cas positif n’a été recensé.

Rappelons qu’afin d’accompagner la reprise des vols au Maroc, plusieurs mesures ont été prises. Les voyageurs sont ainsi tenus d’effectuer un test antigénique à résultat rapide dès leur arrivée. Des prélèvements aléatoires pour des tests PCR sont également mis en place.

D’autres mesures préventives pratiques ont été également adoptées, allant du marquage au sol pour garantir la fluidité de la mobilité et des procédures liées au voyage, la mise en place de pancartes de sensibilisation des passagers sur les mesures préventives à observer, le respect de la distanciation physique, la mise en place de distributeurs de gel hydro-alcoolique, outre des opérations de désinfection et stérilisation régulière des installations et des équipements.