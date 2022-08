© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360

En dépit de la crise, les investissements publics n’ont pas été gelés au niveau de la région de Rabat, où un projet routier long de 16 kilomètres a bénéficié d’un budget de 100 millions de dirhams.

Le projet routier, en cours de réalisation, ralliera la station balnéaire de Harhoura à Oued Cherrat, au sud de Bouznika, en longeant les plages de Aïn Atig et de Skhirat.

Pour la réalisation de ce projet, l’Etat, la wilaya de Rabat et les communes avoisinantes ont mobilisé un budget de plus de 100 millions de dirhams, a-t-on indiqué.

La construction d’un nouveau pont sur Oued Ikam absorbera, à lui seul, une enveloppe de plus de 25 millions de dirhams. Ce nouveau pont, qui surplombe un canal d’eaux usées venant de Aïn Atig, sera élargi à deux voies de chaque côté sur une distance de 100 mètres.

Le chantier d’agrandissement et d’équipement de ce tronçon côtier long de 16 kilomètres passera par les plages de Rose Marie et de Skhirat. Les travaux se déroulent à un rythme soutenu et sont exécutés même durant la nuit à la lumière de puissants projecteurs. La livraison de cet important projet routier est prévue à la fin des vacances d’été.

Grâce à ces travaux d’élargissement et d’équipement, la route sur le littoral atlantique entre Rabat et Bouznika, longue de 45 kilomètres, deviendra l’une des plus belles du Royaume et d’Afrique.