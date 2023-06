Réforme de la moudawana: le mouvement HIYA organise un sit-in ce dimanche

C’est un «sit-in historique», comme le décrit le communiqué du mouvement HIYA. Les féministes du mouvement appellent à un rassemblement public ce dimanche 25 juin à 17 heures, sur la Place des Nations unies, à Casablanca en faveur des droits des femmes marocaines. Pour faire entendre leur voix, les féministes appellent à la mobilisation de tous.

Les féministes du mouvement HIYA réclament une refonte totale de la Moudawana. En outre, le mouvement revendique un code de la famille qui «interdit et pénalise le mariage des enfants, qui prend en compte l’intérêt supérieur de l’enfant comme clé de voûte de la légifération et la prise de décisions judiciaires».

La mise en place de l’autorité parentale conjointe (tutelle, garde et responsabilité conjointes) et la valorisation du travail des femmes au sein du foyer figurent également parmi les revendications du mouvement HIYA, un mouvement a-partisan, inter-associations, ouvert à toutes et tous, dans une démarche intergénérationnelle, inclusive et horizontale.

«Nous revendiquons un code de la famille … qui instaure l’équité dans le droit successoral, qui reconnait le mariage d’une femme marocaine avec un non-musulman, qui interdit la polygamie, qui rompt avec les formes désuètes de divorce», précise le mouvement dans le communiqué.

Par ailleurs, le mouvement HIYA réclame également la création d’un dispositif de protection efficace contre les violences faites aux femmes et les féminicides, comprenant la légalisation de l’IVG (l’interruption volontaire de grossesse).