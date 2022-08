La Régie autonome intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) a baissé son débit de l’eau potable à partir du lundi 25 juillet 2022.

© Copyright : Khadija Sabbar / Le360

La décision concernant la réduction du débit d'eau potable à El Jadida est entrée en vigueur le 25 juillet dernier. Cette mesure intervient suite à l’état d’urgence hydrique décrété à la suite de la baisse des précipitations qui a fortement impacté la nappe phréatique et le taux de remplissage des barrages. Voici ce qu’en pensent les Jdidis.

Le recul de la pluviométrie a poussé El Jadida à réduire, le 25 juillet dernier, son débit d’eau potable. Une décision saluée par de nombreux habitants qui appellent à la préservation des ressources en eau, notamment en ce contexte marqué par les changements climatiques et la baisse des précipitations qui ont fortement impacté la nappe phréatique et le taux de remplissage des barrages.

Une habitante approchée par Le360 indique que l’eau est une ressource fragile qui doit être protégée et consommée de manière responsable, en adoptant quelques gestes simples au quotidien. Même son de cloche chez un autre Jdidi, qui applaudit la décision de la ville de baisser son débit d’eau potable.

D’autres habitants signalent que ce temps caniculaire a créé une situation inhabituellement tendue, appelant à une meilleure gestion de la consommation d'eau. De son côté, une personne interrogée qui est venue passer ses vacances dans la ville promet qu’elle baissera sa consommation d’eau pour économiser cette denrée.

Pour rappel, la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) avait précédemment annoncé dans un communiqué la baisse du débit de l’eau potable à partir du 25 juillet 2022.

Selon l'entreprise, cette mesure s'inscrivait dans le cadre des efforts déployés pour préserver le patrimoine hydraulique, en application de la circulaire n°12312 du ministre de l’Intérieur, du 19 juillet 2022, relative à la gestion des ressources hydriques.

À cet effet, elle a appelé ses clients et tous les citoyens à protéger et valoriser les ressources hydriques, à adhérer à une consommation raisonnable et à appliquer les meilleures pratiques dans le cadre de la préservation de l'eau.