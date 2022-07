© Copyright : Pixabay

La Régie autonome intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) annonce la baisse du débit de l’eau potable à partir du lundi 25 juillet 2022.

Dans un communiqué, la Régie autonome intercommunale de distribution d'eau, d'électricité et de gestion d'assainissement liquide des provinces d'El Jadida et de Sidi Bennour (RADEEJ) annonce son recours d'urgence à la réduction du débit d'eau potable, à compter du 25 juillet 2022.

La RADEEJ explique que cette mesure intervient en raison de l’état d’urgence hydrique décrété par le Royaume, à la suite des changements climatiques et de la baisse des précipitations qui ont fortement impacté la nappe phréatique et le taux de remplissage des barrages.

Elle signale également que la réduction du débit d'eau potable fait également suite à la hausse de la consommation de l’eau.

La régie précise, par ailleurs, que ces mesures s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés pour préserver le patrimoine hydraulique, en application de la circulaire n°12312 du ministre de l’Intérieur, du 19 juillet 2022, relative à la gestion des ressources hydriques.

À cet effet, elle appelle ses clients, et tous les citoyens, à protéger et valoriser les ressources hydrauliques, à adhérer à une consommation raisonnable et à appliquer les meilleures pratiques dans le cadre de la préservation des ressources en eau.

Pour rappel, le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, a appelé, dans sa circulaire adressée aux walis des régions et aux gouverneurs des préfectures, des provinces et des préfectures d’arrondissements du Royaume, à réunir d'urgence les commissions préfectorales et provinciales instituées par la loi 36-15 relative à l'eau, les incitant à prendre les mesures qui s’imposent pour assurer une gestion rationnelle des ressources en eau.

Ces actions consistent particulièrement en l'application de restrictions sur les débits d'eau distribués aux usagers, l'interdiction de l'arrosage des espaces verts et des golfs à partir des eaux conventionnelles (eau potable, eau de surface ou souterraine) et du lavage des voies et places publiques par de l'eau potable.

Il est aussi question de l'interdiction des prélèvements illicites d'eau dans les forages, les puits, les sources, les cours d'eau et les canaux de transport d'eau et de l'usage de l'eau potable pour le lavage des véhicules et engins.