Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, lors de la séance des questions orales à la Chambre des représentants, lundi 7 novembre 2022.

De passage à la Chambre des conseillers, ce mardi 27 décembre 2022, Abdellatif Miraoui a insisté sur l’importance de la réduction de la durée de la formation en médecine qui est passée de 7 à 6 ans. Une décision qui, selon le ministre de l’Enseignement supérieur, permettra de combler le déficit en personnel de santé.

Répondant à une question orale à la Chambre des conseillers sur la réduction de la durée de la formation en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie, Abdellatif Miraoui, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, a souligné que cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du chantier de la protection sociale et vise à lutter contre la pénurie du personnel soignant.

Abdellatif Miraoui a expliqué que plusieurs pays ont d’ores et déjà mené cette expérience, signalant que la durée de la formation en médecine est de 5 ans en Irlande et de 4 ans au Canada.

Le ministre a, par ailleurs, rappelé l’augmentation de 20% de l’effectif des étudiants en médecine, en médecine dentaire et en pharmacie. Il a expliqué que ces décisions n’ont pas été prises unilatéralement, mais en concertation avec les doyens des facultés de médecine.

Parallèlement à cette réforme, le ministre a cité le recours des universités de médecine aux techniques de simulation en santé pour assurer une meilleure formation aux futures blouses blanches. Une enveloppe budgétaire de 32 millions de dirhams a, d’ailleurs, été dédiée à ce chantier.