Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui a conclu des contrats-programmes avec les universités et facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie. Objectif: mettre en œuvre le programme de renforcement de la densité du personnel de santé à l’horizon 2030.

La mise en place de la réforme du système de santé ainsi que de la généralisation de la couverture médicale de base nécessitent des ressources humaines hautement qualifiées. Le ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, a donc signé hier, lundi 12 décembre 2022, des contrats-programmes avec les responsables des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, relevant du secteur public. Ces contrats-programmes visent à mettre en œuvre le Programme de renforcement de la densité du personnel de santé à l’horizon 2030. Ainsi, les présidents des universités et doyens des facultés concernées se sont engagés à doubler, pour les trois années à venir, les effectifs des étudiants inscrits en première année, apprend-on d’une source bien informée. Gouvernement: cinq projets de lois relatifs à la réforme de la santé, à l'ordre du jour du prochain Conseil Paraphés en la présence de Khalid Aït Taleb, ministre de la Santé et de la protection sociale, et de Fouzi Lekjaa, ministre délégué auprès de la ministre de l’Economie et des finances, chargé du Budget, ces contrats-programmes engagent le gouvernement à mettre à la disposition des facultés de médecine, de médecine dentaire et de pharmacie, les ressources humaines nécessaires pour assurer l’encadrement académique et administratif des étudiants, poursuit la même source. L’Exécutif s’est aussi engagé à mettre à la disposition de ces facultés, les ressources financières nécessaires pour assurer une formation de qualité à cette nouvelle génération de futurs professionnels de soins, explique cet interlocuteur. Le Maroc a enclenché une grande réforme de son système de santé. Celle-ci repose sur l’amélioration de l’offre en soins, la restructuration de l’administration pour assurer une bonne gouvernance du système, ainsi que sur la revalorisation des ressources humaines et sur la digitalisation. Cette réforme vise, entre autres, à accompagner le chantier de généralisation de la couverture médicale de base permettant à l’ensemble des Marocains, notamment les ex-Ramédistes, de disposer d’une assurance maladie et d’un accès équitable aux soins.

