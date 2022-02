© Copyright : Brahim Mousaaid / Le360 (photomontage)

Avec ses 300 lits et ses équipements ultra-modernes, le nouvel hôpital Moulay Youssef de Rabat, qui a nécessité un investissement de 580 millions de dirhams, est opérationnel, ce dimanche 27 février 2022. Visite guidée et en images.

Cette infrastructure hospitalière, dans le quartier populaire d’El Akkari, permettra de soigner les habitants de Rabat, dont l'agglomération compte au total 5 millions d’habitants, a affirmé le secrétaire général du ministère de la Santé, Abdelkrim Meziane Belfkih lors de la cérémonie d’inauguration.

Ce projet, qui a nécessité un budget de 580 millions de dirhams, s’inscrit dans le cadre des directives du Roi Mohammed VI et consistera à offrir des soins médicaux de qualité. Construit sur trois étages, et d'une superficie de 31 hectares, cet hôpital a été construit en lieu et place de l'ancien hôpital Moulay Youssef, spécialisé dans le traitement de la tuberculose.

Le directeur de la Planification et des ressources financières au ministère de la Santé, Abdelouahed Belmadani, a quant à lui décrit les divers équipements dont dispose cet hôpital. «Nous avons équipé le centre d’un ensemble d’appareils, de radios et d’un scanner des plus performants dans le monde», a-t-il expliqué aux journalistes présents.

Le nouvel hôpital Moulay Youssef comprend «une unité de radiologie composée de 7 salles, disposant notamment d’un appareil d’Imagerie par résonance magnétique, d'un appareil d’imagerie médicale à rayons X et d'un scanner».

Ce centre hospitalier compte notamment une unité de soins d'une capacité de 60 lits, un service pédiatrique de 30 lits, et une maternité, comprenant un service d'obstétrique de 60 lits, de gynécologie de 15 lits, de néonatologie et de prématurés de 8 lits, ainsi qu'un service de chirurgie générale, comprenant 60 lits (chirurgie ambulatoire, neurochirurgie, chirurgie cardiovasculaire, dix blocs opératoires et une salle d'observation post-opératoire d'une capacité de 15 lits). Il y a également là un service de réanimation de 12 lits, un service d'ophtalmologie, d'ORL, d'orthopédie.

Au cours d’une visite guidée des différents services de cet hôpital, la directrice de la santé pour la région de Rabat, la Dr Nouria Saidi a expliqué que les 10 blocs opératoires sont eux aussi équipés d’appareillages et de matériels hyper-sophistiqués. «Les deux blocs opératoires de cardiologie et d’ORL, entièrement informatisés, comptent un matériel de chirurgie des plus performants du système médical», a-t-elle affirmé, indiqué que l’hôpital commencera à accueillir, dès ce dimanche 27 février 2022, des patients venant de Salé, de Kénitra, de Khémisset, de Témara, de Sidi Kacem, et de Tiflet.

Pour le fonctionnement de cet établissement, le ministère de la Santé y a affecté un important effectif médical et administratif, composé de 100 médecins, de 143 infirmiers et infirmières ainsi que 42 fonctionnaires dédiés aux tâches administratives.