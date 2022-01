Equipé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de trois étages, pour une superficie construite de près de 127.000 mètres carrés, le futur CHU d'Agadir a nécessité un investissement global de près de 2,3 milliards de dirhams.

Démarrés en juillet 2018, les travaux de construction du Centre hospitalier universitaire (CHU) d’Agadir sont sur de bons rails. Explications dans ce compte-rendu.

Au CHU d’Agadir, projet lancé en juillet 2018, les travaux avancent à une cadence soutenue. Future pièce maîtresse de l’offre en soins médicaux dans toute la région de Souss-Massa, le chantier en est aujourd’hui à un taux d’achèvement des travaux de 100% pour les gros oeuvres et de 60% pour les oeuvres techniques, selon Adil Baâli, ingénieur en charge de la conduite de ce chantier.

Equipé d’un sous-sol, d’un rez-de-chaussée et de trois étages, pour une superficie construite de près de 127.000 m2, ce projet a nécessité un investissement global de près de 2,3 milliards de dirhams.

Selon Mehdi Kerbid, secrétaire général par intérim du CHU de Souss-Massa, il s’agit là du plus grand projet en infrastructures sanitaires actuellement en cours au Maroc. Il permettra aussi aux futurs praticiens de la faculté de médecine et de pharmacie d’Agadir, opérationnelle depuis quatre ans, d'y effectuer leurs premiers actes médicaux, dans le contexte de leur internat.

Le CHU d’Agadir, d'une capacité de 867 lits, sera équipé, au terme de l'achèvement des travaux, d'un pôle mère-enfant, d'un pôle médico-chirurgical, d'un bloc opératoire avec 17 salles chirurgicales centrales et d'une salle de soins pour les grands brûlés, en plus de pôles d’excellence, de laboratoires d'analyse et de recherches, d’une unité de télémédecine, de même qu'un centre de simulation.