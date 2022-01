Rabat: au lycée français international André-Malraux, les élèves du secondaire passent à l’enseignement à distance

Lycée français International André-Malraux à Rabat.

© Copyright : Twitter

A Rabat, les élèves du premier et du second cycle au Lycée français international André-Malraux (LFIAM) devront suivre, dès ce jeudi 6 janvier 2021, l'ensemble de leurs cours magistraux à distance. Les élèves du cycle primaire (maternelle, cours élémentaire et moyen) se rendront quant à eux dans leur classe, comme à l'accoutumée. Explications.

Dans un communiqué, le Lycée français international André-Malraux (LFIAM) annonce qu’«en accord avec les autorités marocaines, et conformément au protocole sanitaire en vigueur, la partie secondaire (collège et lycée) du LFIAM passera en enseignement à distance (EAD) dès demain, 6 janvier. Les cours de la Sixième à la Terminale se feront en distanciel, selon l'emploi du temps habituel de chaque élève». Selon la direction du LFIAM, les élèves scolarisés dans le cycle du primaire (maternelles et classes élémentaires et du cours moyen) se rendront quant à eux en classe. L'établissement ne donne toutefois pas les raisons qui président à cette décision du passage à un enseignement à distance pour les élèves des cycles secondaires. Celle-ci survient, rappelons-le, une journée après l'apparition de plusieurs cas de contaminations au Covid-19 dans les cycles du collège et du lycée Louis-Massignon, à Casablanca. Covid-19 au Maroc: à Casablanca, le collège et le lycée Louis-Massignon fermés à partir de ce jeudi 6 janvier 2022 En ce qui concerne les établissements de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE), et toujours à Rabat, le collège Saint-Exupéry de la capitale est lui aussi fermé, depuis le mardi 4 janvier 2022. Une décision notifiée jusqu’à nouvel ordre, après la détection de plusieurs cas positifs au Covid-19 parmi les collégiens de cet établissement français de la capitale du Royaume.

Par Majda Benthami